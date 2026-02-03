Reforma Laboral: tras la reunión en el Senado, Bullrich habló de un “95% cerrado” con los aliados y confirmó la sesión para el 11 de febrero Foto: Noticias Argentinas

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, formalizará el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral, un proyecto para el que, dijo, el oficialismo conseguirá los votos.

“Creemos que tenemos los votos”, dijo Bullrich a los medios presentes tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó Bullrich.

Milei firmando la reforma laboral junto a Manuel Adorni Foto: x @madorni

El gobierno confía en que además de los 20 votos propios tendrá el respaldo de su aliado del Frente Cívico, 3 del PRO, 7 de 10 radicales, dos del Frente Cívico de Misiones, 1 de Independencia, 1 de la Neuquinidad, 1 de Despierta Chubut, y 1 de Provincias Unidas, lo que permitiría contar con 37 votos.

Asimismo espera contar también con el respaldo de los dos santacrucenos y una salteña que hoy faltaron a la reunión, para poder alcanzar los 40 votos.

UCR

La bancada radical tiene 10 senadores pero aún hay dudas sobre la posición que asumirán los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama, y Daniel Kronberger, que no responden a ningún gobernador y tiene muchas veces posiciones contrarias al gobierno nacional.

Vischi le dijo a sus allegados que está trabajando para “sumar a todos los radicales para que respalden el proyecto de reforma laboral”.

La legisladora aclaró además que los cambios al proyecto se conocerán “recién en el recinto” y señaló que las reformas no se difundirán previo a que haya un acuerdo general sobre el conjunto del proyecto de reforma laboral.

En ese contexto y ante una consulta de la prensa, Bullrich señaló que “tenemos el noventa y cinco por ciento de los temas cerrados”, aunque admitió que hay algunos temas que discuten los gobernadores con el ministro de Economía, Luis Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli, que aún “está abierto”, en relación al capítulo impositivo.