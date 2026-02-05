Multas por usar el celular con el auto detenido:

Multas por uso del celular con el auto detenido. Foto: Unsplash

El uso del teléfono celular mientras se conduce continúa siendo una de las conductas más peligrosas en las calles y rutas del país. Aunque muchos automovilistas creen que manipular el celular con el vehículo detenido (por ejemplo, en un semáforo) no constituye una falta grave, la ley es contundente: la infracción es la misma tanto si el auto está en movimiento como si está momentáneamente detenido.

Distintos estudios en seguridad vial advierten que mirar la pantalla del celular reduce de forma notable el tiempo de reacción y genera una desconexión momentánea con el entorno. Esa distracción, incluso durante pocos segundos, puede ser decisiva frente a una maniobra imprevista, un cruce peatonal o una señal de tránsito.

Estudios científicos afirman que mirar la pantalla del celular reduce de forma notable el tiempo de reacción. Foto: Unsplash

Según datos recientes, el 27% de los conductores argentinos admitió usar el celular mientras maneja. Se trata de una práctica prohibida que incrementa de manera significativa el riesgo de siniestros viales.

¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito?

La prohibición está establecida en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. En su artículo 48, inciso X, se indica que está vedado conducir utilizando auriculares o sistemas de comunicación de operación manual continua, categoría en la que se incluye el uso del teléfono celular.

Además, el artículo 39 obliga a manejar con ambas manos sobre el volante, salvo excepciones puntuales como el cambio de marchas. A partir de esta exigencia, algunas jurisdicciones avanzaron con normas más estrictas.

El artículo 39 obliga a manejar con ambas manos sobre el volante, salvo excepciones puntuales como el cambio de marchas. Foto: Unsplash

En provincias como Mendoza, por ejemplo, se sanciona a quienes realicen acciones que impliquen soltar el volante, incluso prácticas habituales como tomar mate mientras se conduce.

Un riesgo en todos los planos

Especialistas en seguridad vial coinciden en que el celular interfiere con las capacidades del conductor en varios niveles:

Auditivo : se dejan de percibir sonidos clave como bocinas o sirenas.

Cognitivo : la atención se desvía del camino.

Físico : se quitan una o ambas manos del volante.

Visual: la mirada se aparta para leer o escribir.

Estas interferencias persisten incluso cuando el vehículo está detenido en un semáforo. El tránsito es dinámico y el entorno puede cambiar de manera repentina en cuestión de segundos.

Multas y controles

En la Ciudad de Buenos Aires, el control se refuerza mediante cámaras que detectan automáticamente infracciones como el uso del celular en la mano o la falta de cinturón de seguridad.

En el caso del teléfono, la sanción es de 100 Unidades Fijas (UF), lo que al valor actual equivale a $79.851. La infracción se configura tanto con el vehículo en circulación como detenido.

En el caso del teléfono, la sanción es de 100 Unidades Fijas (UF), lo que al valor actual equivale a $79.851. Foto: Unsplash

En la provincia de Buenos Aires, la UF pasó a valer $1.807, según el precio del litro de nafta premium en la estación del ACA. Con este valor, usar el celular al volante puede implicar multas de entre $180.700 y $361.400.

Más prevención que castigo

Aunque se trata de una conducta extendida, el uso del celular al volante sigue siendo una de las infracciones más controladas y sancionadas.

Las autoridades destacan que el objetivo no es solo punitivo, sino preventivo: reducir accidentes y mejorar la convivencia vial.

La recomendación es clara: evitar cualquier interacción con el teléfono mientras se maneja, incluso en detenciones breves, y priorizar siempre la atención plena en el entorno y las condiciones del tránsito.