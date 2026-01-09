Multas por tomar mate al conducir. Foto: Unsplash.

Mendoza impone fuertes multas económicas a los conductores que manejen tomando mate, ya que califica dicha conducta como “una falta grave”.

Pese a la modificación de la Ley Nacional de Tránsito en 2025, la provincia cuyana se adhirió de manera parcial y aún mantiene su propia Ley de Tránsito, que entró en vigencia en 2018.

Los conductores deben tener el control total del vehículo y no tomar mate. Foto: Freepik.

Dicha reglamentación establece que los conductores deben “tener en todo momento el dominio efectivo del vehículo”, para lo cual se deben “tener las dos manos en el volante salvo para el momento de cambio de marchas o situaciones de fuerza mayor”.

Orlando Corvalán, director de la unidad ejecutiva de seguridad vial de la provincia de Mendoza, habló al respecto y aseguró que no se trata de la infusión sino de la “distracción”.

Mendoza, Argentina. Foto: Tripadvisor

“Esas conductas son consideradas como gravísimas faltas a la ley provincial de tránsito y se sancionan con 1.000 UF (unidades funcionales), que en Mendoza tienen un valor actualmente de $500. Por lo tanto, una infracción de estas características implica una infracción de $500.000”, explicó en declaraciones al medio Infobae.

Sin embargo, el funcionario señaló que las multas sólo pueden ser labradas por agentes de tránsito que verifiquen las infracciones de manera presencial, ya que en la provincia no existen cámaras.