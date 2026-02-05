Nueva baja en la línea Sarmiento. Foto: NA/Juan Vargas

Habrá complicaciones para viajar en transporte público el próximo fin de semana. Trenes Argentinos advirtió que una línea tendrá un recorrido limitado por dos días, lo que obligará a tomar alternativas para trasladarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Una línea de trenes limitará su recorrido

En detalle, se informó que la línea Sarmiento tendrá un camino limitado el sábado 7 y domingo 8 de febrero. Esto se debe a los trabajos de renovación en el sistema de señalamiento, que impedirán que las formaciones lleguen a la cabecera de la estación Once.

Estación de Once. Foto: NA/Hugo Villalobos.

Las tareas diagramadas obligan a interrumpir el suministro eléctrico en las vías, por lo que se verá afectada la circulación de los trenes de la línea Sarmiento.

Las obras están dentro de la Emergencia Ferroviaria que decretó el Gobierno Nacional, según indicó la empresa Trenes Argentinos.

En detalle, los trenes harán su recorrido completo entre Moreno y Liniers hasta las 10 del sábado 7. Luego, el recorrido quedará limitado entre Moreno y Haedo hasta las 18 del domingo 8, donde retornará a su funcionamiento habitual.

Un tren de la línea Sarmiento atropelló una camioneta. Foto: trensarmiento.com.ar

Los trabajos a realizar el fin de semana incluyen la colocación de cables troncales nuevos en tres salas técnicas entre Villa Luro y Liniers, ya que hay una en Ciudadela, otra en las cercanías del paso a nivel Barragán en Liniers y otra en la Cabina Talleres.

Habrá también mejoras en los pasos bajo a nivel en la calle Federico García Lorca, entre las estaciones Caballito y Flores, además de entre Villa Luro y Liniers.

“Las tareas incluyen trabajos en zona de vías y forman parte del proceso de modernización de la infraestructura”, expresó Trenes Argentinos.

En la estación de Once, habrá una renovación del tendido ferroviario, lo que afectará tanto a la infraestructura de vías como también la actualización de componentes técnicos.

Tren Sarmiento, NA

Cabe aclarar que las obras y los cambios en el recorrido estarán atados a las condiciones climáticas. En caso de que llueva o haya otros factores desfavorables, puede que se reprogramen las tareas.

Tren Mitre: cuándo vuelve a realizar el recorrido completo

Desde el pasado sábado 10 de enero, la estación de trenes de Retiro, en su sector que corresponde a la línea Mitre, está cerrada. Esto representa distintas complicaciones para viajar, como cancelaciones o limitaciones en el recorrido, aunque ya hay buenas noticias.

Trenes Argentinos informó que sus ramales no llegan a dicha cabecera por obras, mientras que hay un servicio que dejó de funcionar por completo hasta marzo.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Marcelo Capece)

Cambios en los trenes: cuándo vuelve a funcionar la línea Mitre en su totalidad

En detalle, se conoció que el ramal Tigre volverá a funcionar el domingo 1° de marzo. Como si fuera poco, no es el único cambio que habrá: los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre harán un recorrido limitado hasta Belgrano R, sin llegar a la cabecera de Retiro.

De esta manera, el recorrido completo de cada servicio se retomará también el primer día de marzo.

Estos cambios en el servicio de los trenes del AMBA se dan enel marco de las obras por la Emergencia Ferroviaria, que fue decretada por el Gobierno nacional. El objetivo de los trabajos es aumentar la seguridad operacional del sistema, yfueron catalogados de “urgentes”.