Peajes; TelePASE.
Peajes; TelePASE. Foto: NA (Daniel Vides)

El TelePASE se volvió un elemento fundamental para los conductores, ya que ofrece la oportunidad de pagar en los peajes automáticos, además de promociones y otras facilidades en los pagos. Además, distintas autopistas ya lo colocaron como método obligatorio para poder transitar.

En este contexto, todos buscan tener activo ese pase, incluso los que venden un vehículo. Un error recurrente es que el TelePASE queda activado y, por ende, gastando a pesar de no tener ese auto.

El Telepase será obligatorio en las autopistas. Foto: NA.

Para evitar dolores de cabeza sorpresivos, es fundamental saber cómo darle de baja al servicio a la hora de vender un vehículo. En caso de no hacerlo, el nuevo propietario podría viajar y generarle gastos al vendedor, incluso sin saberlo.

Otras cuestiones importantes tienen que ver con que, al darlo de baja, el nuevo titular podrá sumar su propia cuenta. Otra opción es directamente despegar el TAG que se coloca en el vidrio del auto, que es lo que permite que se hagan los pagos automáticos al cruzar las barreras.

El TelePASE en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Cómo dar de baja el TelePASE

Dar de baja por la web

  • Ingresar al sitio de TelePASE.
  • Entrar a Autogestión con tu usuario.
  • Dirigirse a Dispositivos o Tus Vehículos.
  • Ingresar al auto que se vendió.
  • Presionar en “Dar de baja / desvincular”.
  • Esperar confirmación.

A través de este método, la baja puede demorar hasta 48 horas en hacerse efectiva.

Dar de baja por Mercado Pago

  • Ingresar a la aplicación de Mercado Pago.
  • Ir a la sección “Ver más” y elegir TelePASE.
  • Presionar sobre “Tus vehículos”.
  • Seleccionar el auto vendido.
  • Elegir “Quiero dar de baja este TelePASE.

En Mercado Pago, puede demorarse 3 días hábiles en confirmarse la baja.

TelePASE, Mercado Pago. Foto: Mercado Pago.
Otros métodos

  • Gestión por WhatsApp: 01123727757.
  • Teléfono: 08001227273.
  • Presencial: dirigirse a alguno de los Centro de Atención al Usuario de las autopistas que están adheridas al sistema.

El paso a paso para adherirte al TelePASE

  1. Ingresar al sitio web: www.telepase.com.ar.
  2. Elegí el medio de pago: puede ser débito automático de la cuenta bancaria o tarjeta de crédito, o vía billetera virtual como Mercado Pago o Modo.
  3. Completar el formulario online: llenar con los datos personales (nombre, DNI, email, etcétera) para registrarte.
  4. Validá tu cuenta: recibirás un correo para validar un registro.
  5. Completá tus datos, los del medio de pago y del vehículo.
  6. Solicitar el dispositivo: elegí cómo querés recibir el dispositivo TAG, podés recibirlo en tu domicilio o retirarlo por uno de los puntos habilitados.
  7. Activar el TAG: una vez que se reciba o se retire el dispositivo, se deberá activar desde la web en el apartado “Activalo ahora”. Ingresá con mail y contraseña, y luego completá la patente del vehículo.