Peajes; TelePASE. Foto: NA (Daniel Vides)

El TelePASE se volvió un elemento fundamental para los conductores, ya que ofrece la oportunidad de pagar en los peajes automáticos, además de promociones y otras facilidades en los pagos. Además, distintas autopistas ya lo colocaron como método obligatorio para poder transitar.

En este contexto, todos buscan tener activo ese pase, incluso los que venden un vehículo. Un error recurrente es que el TelePASE queda activado y, por ende, gastando a pesar de no tener ese auto.

El Telepase será obligatorio en las autopistas. Foto: NA.

Para evitar dolores de cabeza sorpresivos, es fundamental saber cómo darle de baja al servicio a la hora de vender un vehículo. En caso de no hacerlo, el nuevo propietario podría viajar y generarle gastos al vendedor, incluso sin saberlo.

Otras cuestiones importantes tienen que ver con que, al darlo de baja, el nuevo titular podrá sumar su propia cuenta. Otra opción es directamente despegar el TAG que se coloca en el vidrio del auto, que es lo que permite que se hagan los pagos automáticos al cruzar las barreras.

El TelePASE en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Cómo dar de baja el TelePASE

Dar de baja por la web

Ingresar al sitio de TelePASE.

Entrar a Autogestión con tu usuario.

Dirigirse a Dispositivos o Tus Vehículos.

Ingresar al auto que se vendió.

Presionar en “Dar de baja / desvincular”.

Esperar confirmación.

A través de este método, la baja puede demorar hasta 48 horas en hacerse efectiva.

Dar de baja por Mercado Pago

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago.

Ir a la sección “Ver más” y elegir TelePASE.

Presionar sobre “Tus vehículos”.

Seleccionar el auto vendido.

Elegir “Quiero dar de baja este TelePASE.

En Mercado Pago, puede demorarse 3 días hábiles en confirmarse la baja.

TelePASE, Mercado Pago. Foto: Mercado Pago.

Otros métodos

Gestión por WhatsApp : 01123727757.

Teléfono : 08001227273.

Presencial: dirigirse a alguno de los Centro de Atención al Usuario de las autopistas que están adheridas al sistema.

