Colectivos en el AMBA. Foto: NA (Juan Vargas)

El transporte público es muy utilizado a toda hora por los pasajeros. Sin embargo, hay algunos servicios que tienen horarios de corte por la noche. En estos días, se conoció que una serie de líneas de colectivos abandonarán su funcionamiento nocturno, en un delicado golpe para sus usuarios.

Las empresas afectadas son Misión Buenos Aires y Rosario Guaraní, ya que un total de siete líneas dejarán de funcionar las 24 horas en las zonas que abarcan sus recorridos.

Colectivo de la línea 61. Foto: Wikipedia

Las líneas que reducirán sus horarios son 61, 62, 114, 129, 143, 145 y 197. Sin embargo, se dividen en dos grupos con respecto a horarios de corte e inicio de sus servicios.

Las líneas 61, 62, 114 y 143, en sentido al norte, finalizarán su servicio entre las 23 y 00. Con respecto al sur, tendrán una hora más, cortando alrededor de la 1 de la madrugada.

El reinicio se dará a las 4 y 5 para el norte y sur, respectivamente.

El resto de las líneas, 129, 143, 145 y 197, dejarán de funcionar desde las 22 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que al sur lo harán entre las 23 y 00.

Colectivo de la línea 129. Foto: Instagram CiudadDeBondis

Volverán a funcionar a las 4 en sentido a CABA y a las 5 en sentido al sur.

Más allá de que cada una tiene sus particularidades, estas líneas de colectivos circulan por Ciudad de Buenos Aires, además de la zona sur del Conurbano bonaerense.

Dos líneas de colectivos se fusionan

Se trata de las líneas 99 y 106, que habían hecho una presentación previa que tuvo importantes cambios, a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente. Los foros participativos suelen ser un paso formal, sin grandes modificaciones al proyecto inicial. Sin embargo, en el caso de estos servicios se dieron cambios.

Finalmente, la Secretaría de Transporte de la Ciudad aprobó el expediente pero con las modificaciones realizadas.

Línea 99 de colectivos. Foto: Instagram Ciudad de Bondis.

Colectivos: cómo funcionará la línea 106, tras funcionarse a la 99

En detalle, la línea 106 de colectivos tendrá su ramal A con el recorrido actual, que une Retiro a Liniers a través de Av. Santa Fe - Rodríguez Peña. Por ende, quedó sin efecto la rectificación que indicaba en Av. Leandro N. Alem – Av. Córdoba. El camino de retorno tendrá leves cambios, con Paraguay - Ayacucho - Santa Fe.

La línea que desaparecerá es la 99, ya que ese colectivo pasará a ser el ramal B de la 106. Saldrá de la terminal de Córdoba y Madero y hará un camino extendido, alcanzando la estación de Liniers. De esta manera, compartirá la cabecera con el ramal A.

Línea 106 de colectivos. Foto: Instagram Ciudad de Bondis.

Una diferencia que se colocó con respecto a la propuesta original es que el colectivo seguirá pasando por Av. Avellaneda en sentido al centro, lo que responde al pedido de la Comuna 7. Más allá de que aceptó la propuesta, el GCBA “presenta problemas de baja velocidad comercial, [por lo que] se realizarán estudios complementarios de tránsito en pos de efectivizar medidas que favorezcan al eficiente desempeño de la línea”.

Más allá de estos cambios, la propuesta original resistió al resto del proyecto colocado por los colectivos 99 y 116. Uno de ellos es que ya no pasarán por la calle Viamonte, entre Uruguay y el Bajo, para seguir por Av. Corrientes.