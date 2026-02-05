Colectivos. Foto: NA

Dos colectivos que eran muy utilizados por sus usuarios se unirán, según anunció el Gobierno de la Ciudad en una resolución publicada en los últimos días de enero 2026. Si bien la propuesta había llegado a las autoridades en diciembre, en los últimos días obtuvo la aprobación oficial.

Se trata de las líneas 99 y 106, que habían hecho una presentación previa que tuvo importantes cambios, a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente. Los foros participativos suelen ser un paso formal, sin grandes modificaciones al proyecto inicial. Sin embargo, en el caso de estos servicios se dieron cambios.

Se despide la línea 99 Foto: NA

Esta vez, se sumaron 13 presentaciones a los cambios que fueron solicitados por la empresa. Además, se agregaron presentaciones ciudadanas y cinco impugnaciones de otras empresas, junto con una cámara empresaria. La Comuna 7 también hizo una presentación formal, en referencia a diversos aspectos que contemplaba el nuevo recorrido.

Finalmente, la Secretaría de Transporte de la Ciudad aprobó el expediente pero con las modificaciones realizadas.

Línea 106 de colectivos. Foto: Instagram Ciudad de Bondis.

Colectivos: cómo funcionará la línea 106, tras funcionarse a la 99

En detalle, la línea 106 de colectivos tendrá su ramal A con el recorrido actual, que une Retiro a Liniers a través de Av. Santa Fe - Rodríguez Peña. Por ende, quedó sin efecto la rectificación que indicaba en Av. Leandro N. Alem – Av. Córdoba. El camino de retorno tendrá leves cambios, con Paraguay - Ayacucho - Santa Fe.

La línea que desaparecerá es la 99, ya que ese colectivo pasará a ser el ramal B de la 106. Saldrá de la terminal de Córdoba y Madero y hará un camino extendido, alcanzando la estación de Liniers. De esta manera, compartirá la cabecera con el ramal A.

Una diferencia que se colocó con respecto a la propuesta original es que el colectivo seguirá pasando por Av. Avellaneda en sentido al centro, lo que responde al pedido de la Comuna 7. Más allá de que aceptó la propuesta, el GCBA “presenta problemas de baja velocidad comercial, [por lo que] se realizarán estudios complementarios de tránsito en pos de efectivizar medidas que favorezcan al eficiente desempeño de la línea”.

Línea 99 de colectivos. Foto: Instagram Ciudad de Bondis.

Más allá de estos cambios, la propuesta original resistió al resto del proyecto colocado por los colectivos 99 y 116. Uno de ellos es que ya no pasarán por la calle Viamonte, entre Uruguay y el Bajo, para seguir por Av. Corrientes.

Otros colectivos que dejaron de funcionar

Las modificaciones entrarán en vigencia en las próximas semanas, que darán por finalizado el colectivo 99.

De esta manera, será la sexta línea que eliminarán en un lapso de dos años: la 5 (unida a la 8), el 6 (unida a la 50), 23 (unida a 115), 75 y 90 (unida a la 151).