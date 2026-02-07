Cierran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno este sábado 7 de febrero:

Cierran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

Este sábado 7 de febrero, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno estarán cerradas en ambos sentidos entre las 06:00 y 15:00 horas por trabajos vinculados a la implementación del sistema de peaje sin barreras. Durante ese horario se instalará un nuevo pórtico que permitirá avanzar con la eliminación de la última estación de peaje tradicional de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el Ministerio de Infraestructura porteño, esta obra forma parte del proceso de incorporación total del sistema Free Flow, que permite pagar el peaje de manera automática, sin detenerse ni usar efectivo.

El pórtico se ubicará a la altura de la calle Culpina, en el barrio de Flores.

La transición se completará en abril, cuando el sistema comience a funcionar también en la autopista Dellepiane, y todas las autopistas de la Ciudad operen bajo esta modalidad inteligente.

El pórtico se ubicará a la altura de la calle Culpina, en el barrio de Flores, y contará con tecnología de cámaras láser capaces de identificar los dispositivos TelePASE y las patentes de los vehículos.

El sistema ya funciona en otras trazas, como la autopista Illia y Perito Moreno. Una vez en marcha, los conductores que no estén adheridos a TelePASE recibirán multas.

Desde el Ministerio señalaron que, tras la instalación del pórtico, comenzará el desmantelamiento del peaje de la Dellepiane, lo que marcará el fin de las cabinas manuales. Actualmente, solo tres de las 26 cabinas permiten el pago en efectivo y concentran menos del 4% del tránsito.

Los conductores que no estén adheridos a TelePASE recibirán multas.

Los desvíos por las obras en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Quienes circulen desde la autopista La Plata–Buenos Aires deberán bajar en Avenida Huergo y continuar por alternativas como Juan de Garay, Asamblea y Eva Perón hasta Dellepiane, o bien por Juan de Garay, Boedo, Sáenz, 27 de Febrero y General Paz. También, estarán habilitados los recorridos por Independencia, Juan B. Alberdi y General Paz.

En sentido contrario, desde la Autopista del Oeste hacia el centro, los desvíos serán por Avenida General Paz y Rivadavia; o por Alberdi, Bruix, Directorio y San Juan. Otra opción será tomar Dellepiane con salida por Lacarra, AU7 Cámpora, 27 de Febrero y Sáenz.

El acceso a la autopista La Plata–Buenos Aires solo estará habilitado desde las bajadas de la 25 de Mayo en Alberti, Solís y Avenida 9 de Julio. Los accesos hacia Liniers o Ezeiza permanecerán cerrados.

La autopista Dellepiane funcionará únicamente entre General Paz/Riccheri y Avenida Lacarra. Además, el Paseo del Bajo estará interrumpido sentido sur a la altura de Retiro, con desvíos por Avenida Antártida Argentina hacia Madero o Huergo, mientras que el tránsito hacia el norte no tendrá restricciones.

Con una extensión de cuatro kilómetros, la autopista Dellepiane es una vía clave para la conexión entre el centro porteño y el sur del conurbano. Por ese motivo, las autoridades recomiendan a quienes aún no tengan TelePASE realizar el trámite en el sitio oficial o solicitar el dispositivo autoinstalable en las cabinas que sigan operativas.