La ciudad tendrá una nueva línea de subte. Foto: buenosaires.gob.ar

La futura línea F de subte puede cambiar para siempre la forma de moverse por Buenos Aires, siendo la primera red nueva desde la inauguración de la H, y atravesando zonas que llevan décadas esperando una mejora real en su conectividad, lo que revolucionará el tránsito y el transporte público.

¿Cuándo terminarán las obras?

Por ahora, el proyecto avanza en el plano formal: la licitación está prevista para este año, las obras comenzarían en algún momento del 2026 y la inauguración está proyectada para 2031. Mientras tanto, el mercado inmobiliario ya empezó a anticipar el impacto que podría tener sobre los barrios alcanzados.

El proyecto forma parte de un plan más amplio de desarrollo urbano que contempla cuadruplicar la inversión en infraestructura para 2026. Según detalló Alonso, este incremento responde a la necesidad de transformar la movilidad en la ciudad con opciones de transporte público sustentables.

La nueva línea de subte no será la única obra de envergadura. En paralelo, el gobierno de Jorge Macri impulsa la construcción del Trambús 1, un subte elevado que recorrerá desde Brandsen y Montes de Oca hasta Aeroparque, con sesenta estaciones, doce de las cuales serán “icónicas en materia de diseño y sustentabilidad”.

El proyecto de la línea F de subte en la Ciudad de Buenos Aires

La línea incluirá 12 estaciones y tendrá un recorrido de 9,8 kilómetros, uniendo Barracas con Palermo y conectándose con las líneas A, B, C, D y H. En Constitución también se integrará con el Ferrocarril Roca. La inversión total será de US$1850 millones y la primera etapa —con las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán— demandará US$1050 millones. Se calcula que beneficiará a 300.000 pasajeros por día.

Qué barrios atravesará la nueva línea F

El mayor nivel de expectativa está puesto en Barracas, donde funcionará la cabecera sur, entre Brandsen y Suárez. La zona, cercana al límite con la Provincia, tiene identidad barrial, edificios de buena calidad y valores más bajos que otros sectores del sur, pero siempre estuvo limitada por la falta de subte. La llegada de una línea completa con conexión directa hacia el centro y el norte podría modificar radicalmente ese escenario.

Constitución será otro punto estratégico. Aunque ya es un nodo ferroviario clave, la nueva estación podría ayudar a ordenar un área muy transitada y con una renovación urbana que avanza de manera irregular. En barrios como San Cristóbal, Monserrat y San Nicolás, atravesados por el primer tramo del trazado, la mejora en accesibilidad podría impulsar comercios y devolver dinamismo a sectores que en los últimos años lo fueron perdiendo.

Las obras demandarán tres meses Foto: buenosaires.gob

La segunda fase llegará hasta avenida Santa Fe, Recoleta, Hospital Rivadavia, Parque Las Heras y Plaza Italia. En estas zonas no se espera un salto fuerte en los precios inmobiliarios, pero sí una mejora concreta en la movilidad interna de áreas con alta densidad residencial y laboral. En Palermo, por ejemplo, la línea sumará una opción más cómoda para desplazamientos cortos dentro del propio barrio, hoy dominados por colectivos y caminatas largas.