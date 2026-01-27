Helado de palta. Foto: Freepik

El helado de palta es una muy buena opción para quienes buscan una alternativa fresca y sorprendente, además de ser fácil de preparar en casa.

Con algunos ingredientes y sin la necesidad de tener la máquina de helados, esta receta combina la textura suave de la palta con un toque dulce y cítrico, ideal para disfrutar en los días de calor o como postre liviano de una comida.

Receta para hacer un rico helado de palta sin máquina

Ingredientes

2 paltas maduras

200 ml de crema de leche

1 lata chica de leche condensada (o 120 g de azúcar / miel, a gusto)

Jugo de 1 limón chico

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Helado de palta. Foto: Freepik

Paso a paso

Cortá las paltas, sacales el carozo y colocá la pulpa en la licuadora o procesadora. Agregá el jugo de limón y procesá hasta obtener una crema lisa. Sumá la crema de leche, la leche condensada y la vainilla. Volvé a licuar hasta que quede bien homogéneo y sin grumos. Volcá la mezcla en un recipiente apto para freezer. Llevá al freezer por al menos 4 horas. Para que quede más cremoso, revolvé cada 45–60 minutos las primeras 3 horas. Sacalo unos minutos antes de servir.

Tips extra:

Podés agregar chips de chocolate, ralladura de limón o coco rallado.

Para versión más liviana: usá yogur natural en lugar de crema.

Cómo hacer helado casero: el paso a paso para combatir el calor de forma saludable

El helado es un postre que se puede disfrutar en cualquier época del año, pero es más consumido en primavera y verano cuando las temperaturas comienzan a subir. Muchos piensan que prepararlo en casa requiere máquinas especiales o mucho tiempo, pero no es así.

Helado casero de banana

Una de las recetas más fáciles para hacer helado en casa es con dos ingredientes y sin usar licuadora. De esta forma se obtiene un helado cremoso y casero, ideal para comer dulce y saludable.

Un tip es que se puede personalizar a gusto agregándole frutas, chips de chocolate, dulce de leche o lo que tengas en tu casa.

Ingredientes

Bananas maduras: es muy importante ya que es la base cremosa de la receta.

Yogur natural o griego: esto le agrega textura y frescura al helado casero.

Helado. Foto: Freepik

Paso a Paso

Pelar y cortar las bananas en rodajas y llevarlas al freezer durante 3 horas. Triturar con un tenedor y mezclar con el yogur hasta lograr una crema homogénea. Servir de inmediato o volver a congelar para una textura más firme.

Helado casero de vainilla

Para lograr un helado cremoso y suave como los que venden en las heladerías, es importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente. Si ya estuvieron en la heladera, hay que sacarlos un rato antes.

Por otra parte, para que el sabor sea intenso, hay que agregarle una buena cantidad de extracto de vainilla en caso de que sea helado de vainilla, cacao en polvo si es de chocolate o la fruta elegida en caso de que sea un sabor frutal.

Un detalle importante: para que no se cristalice y al servirlo queden pedacitos de hielo, hay que remover el helado cada media hora durante los primeros 120 minutos de congelación.

Ingredientes

1/2 taza (120 ml) de leche.

1/4 taza (60 ml) de crema.

1/4 taza (60 g) de azúcar.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Helados. Foto, Unsplash.

Paso a Paso