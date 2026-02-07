Una reconocida pizzería de CABA lanza una promoción especial por el Día de la Pizza:

Una reconocida pizzeria de CABA lanza una promo especial por el Día de la Pizza. Foto: Instagram @sbarroarg

En Nueva York, la pizza se pide por porción, se dobla en la mano y se come en movimiento. Ese código urbano, reconocible en cualquier esquina de la ciudad, define la propuesta de Sbarro, tanto en Nueva York como en Argentina. Este 9 de febrero, en el Día Mundial de la Pizza, la marca celebra su pizza XXL, estilo New York.

En Sbarro el tamaño si importa, las pizzas XXL son de 45 centímetros de diámetro, se pueden también en slices, listas para disfrutar en un formato urbano, práctico, fiel al estilo neoyorquino. De elaboración artesanal e ingredientes frescos la clásica pizza New York de Sbarro se destaca por sus sabores exclusivos como Pepperoni, Artichoke, Meat Delight. Además, tienen la pizza Romana, rectangular, masa alta y piso crocante, para los que les gusta probar cosas diferentes.

Pizza de Sbarro. Foto: Instagram @sbarroarg

La experiencia se completa con una ambientación de impronta urbana y contemporánea. Cada local acompaña el ritmo de una comida ágil y cotidiana, donde la pizza se integra naturalmente al movimiento de la ciudad y a un estilo de consumo moderno y descontracturado.

Pizza de Sbarro. Foto: Instagram @sbarroarg

Sbarro refuerza su origen y su especialidad. El Día de la Pizza se presenta como una oportunidad para celebrar un formato que se mantiene vigente por su simpleza y carácter: porciones grandes, sabor definido y una forma de comer pizza que atraviesa generaciones. Para acompañar la fecha, el domingo 9 de febrero Sbarro ofrece un 30% de descuento en la pizza grande New York Cheese, de 19 a 23 hs, exclusivo para consumo en salón y take away.

Pizza de Sbarro. Foto: Instagram @sbarroarg

Por qué se celebra el Día de la Pizza cada 9 de febrero

El Día de la Pizza se celebra cada 9 de febrero en gran parte del mundo como un homenaje a uno de los platos más populares y queridos a nivel global.

La fecha está asociada al origen de la pizza Margherita, creada en 1889 en Nápoles por el pizzero Raffaele Esposito en honor a la reina Margarita de Saboya. La combinación de tomate, mozzarella y albahaca representaba los colores de la bandera italiana, y desde entonces la pizza se convirtió en un símbolo de la gastronomía italiana y del mundo.

Con el tiempo, la celebración se expandió y hoy es la excusa perfecta para promos, festivales y descuentos en pizzerías, especialmente en países como Argentina, donde la pizza es casi una religión.