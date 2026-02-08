Multas de tránsito. Foto: argentina.gob.ar

Uno de los trámites online más utilizados son las consultas de tránsito por patente, y lo pueden realizar tanto los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como los de la provincia bonaerense.

Este trámite es para consultar infracciones, descargar las boletas de pago, regularizar deudas y recibir notificaciones electrónicas. De esta forma, se evitan recargos y posibles inconvenientes al momento de renovar documentación, como la licencia de conducir, o realizar la transferencia de un vehículo. A continuación, todos los detalles.

Cómo verificar multas por patente en CABA

En CABA, los conductores pueden acceder a un sistema online donde están todas las infracciones a nivel local. Para consultarlo, hay que ingresar al portal del Gobierno de la Ciudad e ingresar con el número de patente del vehículo.

Control de tránsito; infracción; multas. Foto: argentina.gob.ar

El sistema es para verificar multas en etapa administrativa y las que ya están judicializadas. Además, se pueden descargar los comprobantes de pago y realizar transacciones electrónicas.

Por otro lado, en CABA se implementaron las notificaciones de alertas a los titulares que comentan alguna sanción. Si ocurre alguna inconsistencia, el conductor puede hacer un descargo online o visitar una oficina de forma presencial en la Dirección General de Administración de Infracciones.

Cómo verificar multas por patente en la provincia de Buenos Aires

El procedimiento para verificar las multas en las provincias de Buenos Aires es también mediante la página web oficial del gobierno. Allí están centralizadas las infracciones cometidas en los municipios adheridos a convenios de reciprocidad, por lo que los conductores pueden visualizar multas cometidas fuera de su localidad de residencia.

Desde la plataforma se pueden descargar las boletas de pago, consultar el estado de cada infracción y acceder a planes de financiación en cuotas. Además, ante errores en los registros o multas no notificadas, los usuarios pueden realizar reclamos administrativos, presentar documentación respaldatoria y, de ser necesario, solicitar la intervención de un juez de faltas.