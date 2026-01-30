Hacer esto en la ruta te puede costar casi 2 millones de pesos:

Multas en la provincia de Buenos Aires

Las vacaciones de verano en la provincia de Buenos Aires suelen generar congestionamiento en las rutas rumbo a los destinos turísticos más elegidos, como el Partido de la Costa y la provincia de Córdoba, a la que se accede por la autopista que llega a Rosario, Santa Fe. Allí, muchos conductores buscan alternativas que no están permitidas para sortear los obstáculos y se anunciaron multas millonarias para quienes realicen infracciones de tránsito.

Aquellos que circulen por la banquina o en contramano en rutas o autopistas, recibirán una multa que va desde $271.050 hasta $1.807.000. Son consideradas “infracciones graves” por poner en riesgo a otros conductores, ya que disminuye su tiempo de reacción y eleva la posibilidad de provocar siniestros viales con consecuencias graves o fatales.

Aumentó la multa por circular en la banquina. NA

Cuánto cuestan las multas en la provincia de Buenos Aires

Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $271.050 y $1.807.000.

Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $542.100 y $1.807.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.

Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.

Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

Ponerse el cinturón de seguridad es indispensable. Foto: Unsplash

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $180.700 y $361.400.

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.

Conducir sin patente (50 a 100 UF): de $90.350 a $180.700.

Paso a paso: cómo consultar las multas en la provincia de Buenos Aires

Ingresá a la página oficial de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires. Seleccioná la modalidad de búsqueda: por DNI del conductor o por patente del vehículo. Cargá los datos solicitados con el formato indicado en el sitio. Completá la verificación de seguridad para avanzar con la consulta. Chequeá si figuran infracciones asociadas y revisá el detalle correspondiente. Descargá o imprimí el comprobante con el resultado de la consulta. Utilizá las opciones disponibles para pagar la multa o presentar un descargo y regularizar la situación.

Consulta de infracciones Foto: infraccionesba.gba.com.ar

Radares rumbo a la Costa: dónde están los controles

Para quienes planean escapadas a la Costa Atlántica —clásico movimiento de verano— conviene tener presente el mapa de radares activos en rutas provinciales:

Autovía 2: 48 radares en ambos sentidos

Ruta 11: 11 equipos

Ruta 36: 2 puntos de control

Ruta 63: 5 dispositivos

Ruta 74: 6 radares

Ruta 2 Foto: NA

Por qué aumentaron las multas

Las sanciones de tránsito en la Provincia se calculan basándonos en Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al valor del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), sede Ciudad de La Plata. Con los últimos incrementos en los combustibles, ese valor pasó a ser de $1.807 por UF.

Según la normativa vigente, este nuevo monto se aplica durante enero y febrero de 2026, por lo que todas las infracciones cometidas en ese período se liquidan con esa referencia.