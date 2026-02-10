Arroyo Salgado (NA)

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se manifestó este martes a favor de bajar la imputabilidad de los menores que delinquen, como promueve el Gobierno mediante un proyecto de ley a tratarse en el Congreso.

“La legislación tiene que adaptarse a la realidad que se vive, tenemos que definir qué tipo de país queremos los argentinos. ¿Queremos que ampare el delito o que ampare quienes eligen el camino del trabajo, el esfuerzo y el estudio? Estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad de los menores", sostuvo Arroyo Salgado en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sandra Arroyo Salgado

El caso del soldado de la Quinta de Olivos

Por otro lado, la magistrada que estuvo al frente de la investigación del caso del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos se refirió a ese tema, del que en las últimas horas se conocieron los detalles que llevaron al joven uniformado de 21 años a quitarse la vida, víctima de una estafa por parte de un grupo de presos.

“Junto a su cuerpo había una carta de despedida, que fue como un punto de partida. Allí hacía mención a una app de citas y decía que no sabía que iba a generarle tantos problemas e hizo referencia a policías que le pedían más y más dinero”, relató la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El soldado Rodrigo Gómez que se suicidó en la Quinta de Olivos. Foto: X/@abrilcba_

Y continuó: “Mantuvimos absoluta reserva sobre el contenido de esta carta por respeto a la familia y para preservar la investigación”.

Sobre la resolución del caso que llevó a la identificación de los presos que le exigían las transferencias de dinero haciéndose pasar por policías, sostuvo: “Merece ser destacado el equipo de policías de la División de Homicidios de la Policía Federal, se comprometieron desde el primer minuto y nos ayudaron”.

“Llegamos a unas escuchas con un contenido alarmante, que pone al descubierto lo que pasa en el sistema carcelario, nos demuestra que los detenidos son una mano de obra ociosa que tiene un tiempo increíble para seguir delinquiendo”, detalló.

Por último, precisó que los siete reclusos que estuvieron detrás de la estafa y muerte del soldado “estaban condenados por delitos de robo agravados con uso de armas”.