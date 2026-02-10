Starbucks ofrece 2x1 en café: cómo conseguir la promoción por el Día de los Enamorados
La marca internacional presentó una promoción 2x1 en bebidas con el objetivo de compartir en pareja, con amigos o con quien más tengas ganas.
Starbucks lanzó una nueva promoción y vuelve a apostar por el romance y los sabores irresistibles creados para compartir. En medio de una campaña teñida de rosa, la marca internacional lanzó un beneficio 2x1 en bebidas Red Velvet, ideal para disfrutar en pareja, con amigos o con quien vos más quieras.
La propuesta incluye sus dos versiones más buscadas de Starbucks: el Red Velvet Latte caliente y el Red Velvet Latte Frío. Estos sabores se pueden combinar entre sí, permitiendo elegir dos bebidas iguales o una de cada sabor.
Cómo acceder al beneficio 2x1 que ofrece Starbucks
Para aprovechar la promoción que lanzó la marca, hay que seguir estos simples pasos:
- Visitar el Starbucks más cercano.
- Elegir tu bebida Red Velvet favorita.
- Pagar con tu Starbucks Card o la App de Starbucks.
Una vez realizado el pago, la bebida de regalo quedará acreditada en la cuenta y podrá disfrutarse durante las próximas 2 horas.
Para refrescarte en verano: paso a paso para hacer el mejor frappuccino al estilo Starbucks en casa
El frappuccino es una popular bebida helada que combina hielo, café, leche y endulzante para crear una bebida refrescante y satisfactoria. A continuación, existe una receta para preparar un frappuccino al estilo Starbucks en casa, fácil y rápida de preparar y es ideal para los días de mucho calor.
Ingredientes para preparar el mejor Frapu
- 1 taza de café helado
- 1 taza de leche
- 2 cucharadas de jarabe de azúcar o endulzante de su elección
- 1 taza de hielo
- 1 cucharada de salsa de caramelo (opcional)
Pasos a seguir:
- Preparar una taza de café fuerte y dejar enfriar.
- Agregar el café helado, la leche, el jarabe de azúcar y el hielo en una licuadora.
- Procesar hasta que el hielo esté completamente triturado y la mezcla esté suave y cremosa.
- Si lo deseas, también puedes agregar una cucharada de salsa de caramelo en la parte inferior de un vaso grande.
- Verter la mezcla de frappuccino en el vaso y espolvorear con canela o cacao en polvo (a gusto, si lo deseas).
- Servir de inmediato y disfrutar de su delicioso frappuccino casero.
- Nota: si no tienes café helado, puedes hacerlo congelando café recién preparado en cubos de hielo.