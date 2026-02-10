Starbucks ofrece una nueva promoción por el Día de los Enamorados. Foto: Freepik

Starbucks lanzó una nueva promoción y vuelve a apostar por el romance y los sabores irresistibles creados para compartir. En medio de una campaña teñida de rosa, la marca internacional lanzó un beneficio 2x1 en bebidas Red Velvet, ideal para disfrutar en pareja, con amigos o con quien vos más quieras.

La propuesta incluye sus dos versiones más buscadas de Starbucks: el Red Velvet Latte caliente y el Red Velvet Latte Frío. Estos sabores se pueden combinar entre sí, permitiendo elegir dos bebidas iguales o una de cada sabor.

2x1 en Starbucks. Foto: Starbucks.

Cómo acceder al beneficio 2x1 que ofrece Starbucks

Para aprovechar la promoción que lanzó la marca, hay que seguir estos simples pasos:

Visitar el Starbucks más cercano. Elegir tu bebida Red Velvet favorita. Pagar con tu Starbucks Card o la App de Starbucks.

Una vez realizado el pago, la bebida de regalo quedará acreditada en la cuenta y podrá disfrutarse durante las próximas 2 horas.

2x1 en Starbucks. Foto: Starbucks.

Para refrescarte en verano: paso a paso para hacer el mejor frappuccino al estilo Starbucks en casa

El frappuccino es una popular bebida helada que combina hielo, café, leche y endulzante para crear una bebida refrescante y satisfactoria. A continuación, existe una receta para preparar un frappuccino al estilo Starbucks en casa, fácil y rápida de preparar y es ideal para los días de mucho calor.

Ingredientes para preparar el mejor Frapu

1 taza de café helado

1 taza de leche

2 cucharadas de jarabe de azúcar o endulzante de su elección

1 taza de hielo

1 cucharada de salsa de caramelo (opcional)

Frappuccino de Starbucks. Foto: Freepik.

Pasos a seguir: