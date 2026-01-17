Receta de la “pasta de los cornudos”:

Plato de fideos. Foto: Freepik

En el mundo de la cocina existen platos para todos los gustos, y algunos hasta poseen nombres que desafían la seriedad pero que de igual manera llaman la atención. Uno de esos casos es el de la pasta dei cornutti, traducida al español como la “pasta de los cornudos”.

El singular nombre de esta preparación a base de fideos se debe a una antigua leyenda napolitana: en la antigüedad, las esposas -que en ese momento eran las encargadas de los deberes del hogar- preparaban este plato cuando, tras encontrarse con sus amantes, tenían solo unos minutos para servir la comida a sus maridos.

Es que esta delicia italiana se prepara en en menos de 5 minutos, ideal para pasar desapercibido ante el apuro. Pese a la poca veracidad de la leyenda, lo cierto es que la “pasta de los cornudos” tiene una facilidad y exquisitez inigualables.

Ingredientes para la "pasta de los cornudos"

Spaghettis (preferentemente, también se puede utilizar otro tipo de pasta)

80 gramos de manteca

50 gramos de queso parmesano rallado

Sal

Pimienta

Paso a paso: cómo preparar la "pasta de los cornudos"