¿Cuál es el origen del frappuccino? Foto: Freepik.

El frappuccino es una popular bebida helada que combina hielo, café, leche y endulzante para crear una bebida refrescante y satisfactoria. A continuación, existe una receta para preparar un frappuccino al estilo Starbucks en casa, fácil y rápida de preparar y es ideal para los días de mucho calor.

¡Ingredientes para preparar el mejor Frapu!

1 taza de café helado

1 taza de leche

2 cucharadas de jarabe de azúcar o endulzante de su elección

1 taza de hielo

1 cucharada de salsa de caramelo (opcional)

Pasos a seguir:

Preparar una taza de café fuerte y dejar enfriar. Agregar el café helado, la leche, el jarabe de azúcar y el hielo en una licuadora. Procesar hasta que el hielo esté completamente triturado y la mezcla esté suave y cremosa. Si lo deseas, también puedes agregar una cucharada de salsa de caramelo en la parte inferior de un vaso grande. Verter la mezcla de frappuccino en el vaso y espolvorear con canela o cacao en polvo (a gusto, si lo deseas). Servir de inmediato y disfrutar de su delicioso frappuccino casero. Nota: si no tienes café helado, puedes hacerlo congelando café recién preparado en cubos de hielo.

Frappuccino casero. Foto: Freepik.

¿Cuál es el origen del frappuccino?

El frappuccino es una bebida helada y espumosa que se originó en Starbucks en 1995. La bebida fue creada por un barista de Starbucks llamado George Howell y su nombre proviene de la combinación de las palabras “frappé” y “cappuccino”.

El frappuccino original consistía en café, leche, hielo y jarabe de caramelo, y ha sido desde entonces uno de los productos más populares de Starbucks.

A lo largo de los años, se han añadido muchas variedades diferentes de frappuccino, como los sabores de vainilla, chocolate y moca, así como ediciones de temporada y especiales. ¡Todos riquísimos!