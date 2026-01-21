Para refrescarte en verano: paso a paso para hacer el mejor frappuccino al estilo Starbucks en casa
Si te gustan los frappuccinos no te podés perder esta receta. Vas a poder disfrutar de tu bebida favorita en cualquier momento del día y en cualquier lugar.
El frappuccino es una popular bebida helada que combina hielo, café, leche y endulzante para crear una bebida refrescante y satisfactoria. A continuación, existe una receta para preparar un frappuccino al estilo Starbucks en casa, fácil y rápida de preparar y es ideal para los días de mucho calor.
¡Ingredientes para preparar el mejor Frapu!
- 1 taza de café helado
- 1 taza de leche
- 2 cucharadas de jarabe de azúcar o endulzante de su elección
- 1 taza de hielo
- 1 cucharada de salsa de caramelo (opcional)
Pasos a seguir:
- Preparar una taza de café fuerte y dejar enfriar.
- Agregar el café helado, la leche, el jarabe de azúcar y el hielo en una licuadora.
- Procesar hasta que el hielo esté completamente triturado y la mezcla esté suave y cremosa.
- Si lo deseas, también puedes agregar una cucharada de salsa de caramelo en la parte inferior de un vaso grande.
- Verter la mezcla de frappuccino en el vaso y espolvorear con canela o cacao en polvo (a gusto, si lo deseas).
- Servir de inmediato y disfrutar de su delicioso frappuccino casero.
- Nota: si no tienes café helado, puedes hacerlo congelando café recién preparado en cubos de hielo.
¿Cuál es el origen del frappuccino?
El frappuccino es una bebida helada y espumosa que se originó en Starbucks en 1995. La bebida fue creada por un barista de Starbucks llamado George Howell y su nombre proviene de la combinación de las palabras “frappé” y “cappuccino”.
El frappuccino original consistía en café, leche, hielo y jarabe de caramelo, y ha sido desde entonces uno de los productos más populares de Starbucks.
A lo largo de los años, se han añadido muchas variedades diferentes de frappuccino, como los sabores de vainilla, chocolate y moca, así como ediciones de temporada y especiales. ¡Todos riquísimos!