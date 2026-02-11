Furor por los nuevos alfajores y conitos de frutos rojos de Lucciano’s: cuánto sale cada caja
Estas nuevas golosinas se destacan por tener una combinación equilibrada entre dulzura y acidez que busca conquistar a quienes prefieren sabores más intensos y frutales.
Lucciano’s amplía su línea de productos con una propuesta que combina estética, sabor y una apuesta diferente dentro del universo dulce: sus nuevos alfajores y conitos sabor Frutos Rojos.
Con una presentación en tonos rosados, la nueva edición se destaca desde el packaging hasta el exquisito producto. Sin embargo, el verdadero diferencial está en su interior: una combinación equilibrada entre dulzura y acidez que busca conquistar a quienes prefieren sabores más intensos y frutales. ¿Cuánto sale cada presentación?
Cómo son los nuevos alfajores
Cada alfajor está relleno con dulce de leche cremoso y un corazón de frutos rojos (frutilla, arándano, mora y frambuesa), y recubierto con chocolate blanco belga saborizado con frutas liofilizadas.
Una propuesta equilibrada entre dulzura y frescura, ideal para regalar o disfrutar en cualquier ocasión especial.
- Relleno de dulce de leche artesanal
- Corazón frutal de frutos rojos
- Cobertura de chocolate blanco belga
- Presentación en caja x6 y x10 unidades
La versión conito
Cada conito está relleno con dulce de leche artesanal y un corazón de frutos rojos (frutilla, arándano, mora y frambuesa), y cubierto con chocolate blanco belga sabor frutos rojos, elaborado con frutas liofilizadas.
Una experiencia equilibrada entre dulzura y frescura, perfecta para regalar o disfrutar en cualquier ocasión.
- Relleno de dulce de leche artesanal
- Corazón frutal de frutos rojos
- Cobertura de chocolate blanco belga
- Presentación en caja x6 unidades
Cuánto sale cada producto
Los nuevos productos de Lucciano’s vienen en distintas presentaciones y se pueden conseguir a través de la tienda online o en locales físicos. Los precios son los siguientes:
- Alfajores de Frutos Rojos - Caja x 10: $35.000
- Alfajores de Frutos Rojos - Caja x 6: $21.000
- Conitos de Frutos Rojos – Caja x6: $16.200