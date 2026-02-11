Furor por los nuevos alfajores y conitos de frutos rojos de Lucciano’s:

Lucciano’s frutos rojos. Foto: Lucciano’s.

Lucciano’s amplía su línea de productos con una propuesta que combina estética, sabor y una apuesta diferente dentro del universo dulce: sus nuevos alfajores y conitos sabor Frutos Rojos.

Con una presentación en tonos rosados, la nueva edición se destaca desde el packaging hasta el exquisito producto. Sin embargo, el verdadero diferencial está en su interior: una combinación equilibrada entre dulzura y acidez que busca conquistar a quienes prefieren sabores más intensos y frutales. ¿Cuánto sale cada presentación?

Cómo son los nuevos alfajores

Cada alfajor está relleno con dulce de leche cremoso y un corazón de frutos rojos (frutilla, arándano, mora y frambuesa), y recubierto con chocolate blanco belga saborizado con frutas liofilizadas.

Lucciano’s frutos rojos. Foto: Lucciano’s.

Una propuesta equilibrada entre dulzura y frescura, ideal para regalar o disfrutar en cualquier ocasión especial.

Relleno de dulce de leche artesanal

Corazón frutal de frutos rojos

Cobertura de chocolate blanco belga

Presentación en caja x6 y x10 unidades

La versión conito

Cada conito está relleno con dulce de leche artesanal y un corazón de frutos rojos (frutilla, arándano, mora y frambuesa), y cubierto con chocolate blanco belga sabor frutos rojos, elaborado con frutas liofilizadas.

Lucciano’s frutos rojos. Foto: Lucciano’s.

Una experiencia equilibrada entre dulzura y frescura, perfecta para regalar o disfrutar en cualquier ocasión.

Relleno de dulce de leche artesanal

Corazón frutal de frutos rojos

Cobertura de chocolate blanco belga

Presentación en caja x6 unidades

Lucciano’s frutos rojos. Foto: Lucciano’s.

Cuánto sale cada producto

Los nuevos productos de Lucciano’s vienen en distintas presentaciones y se pueden conseguir a través de la tienda online o en locales físicos. Los precios son los siguientes: