Alfajor de chocolate y frutilla. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Una de las opciones más elegidas e irresistibles para la merienda o como postre son los alfajores de chocolate y frutilla. Para quienes buscan combinar la intensidad del cacao y la frescura de la frutilla, esta receta es ideal.

Fáciles de preparar y con ingredientes accesibles, estos alfajores son una alternativa ideal a las versiones industriales y permiten jugar con distintas variantes, como usar chocolate blanco, sumar un corazón de dulce de leche o incorporar frutillas frescas en el relleno, todo a gusto de quien los prepare.

Receta para alfajores de chocolate y frutilla

Ingredientes

Masa

Harina 0000: 500 g

Azúcar: 200 g

Manteca: 200 g

Huevo: 100 g

Cacao amargo: 30 g

Bicarbonato de sodio: 5 g

Polvo de hornear: 4 g

Bicarbonato de amonio: 4 g

Relleno

Mermelada de frutilla, cantidad necesaria.

Cubierta

Baño repostero: 1 sobre.

Paso a paso

En un bol, agregar la manteca junto con el azúcar e integrar con un cornet. Añadir los huevos y seguir mezclando hasta que quede una preparación homogénea. Incorporar de a poco la harina y el cacao previamente tamizados, junto con los bicarbonatos y el polvo de hornear. Unir con espátula y después terminar de integrar con las manos. Envolver la masa en papel film y dejar descansar en heladera. Romper la masa con las manos, volver a unir y estirar hasta lograr un espesor aproximado de 3 milímetros. Cortar círculos de unos 10 centímetros de diámetro. Cocinar en horno fuerte sobre placa enmantecada y durante 8 minutos. Una vez que las tapas están frías, rellenarlas con mermelada de frutilla y bañar con chocolate.

Alfajores de maicena sin TACC: una opción casera, sin azúcar, sin harinas refinadas y fácil de preparar

En tiempos donde la alimentación saludable ocupa un lugar central en la vida cotidiana, cada vez más personas buscan adaptar recetas tradicionales a versiones más livianas que no pierdan su sabor característico.

Es el caso del alfajor de maicena, uno de los dulces más emblemáticos de la repostería argentina, que ahora se puede disfrutar en una versión apta para celíacos y diabéticos por su falta de azúcar y la harina de trigo.

La propuesta, que circula en redes sociales, fue compartida por Pau Moguilevsky, cocinera y creadora de contenido gastronómico, a través de su cuenta de Instagram (@pulicocina).

Alfajor de maicena. Foto: Cocineros Argentinos.

Elaborados con maicena, harina de arroz (o su equivalente en otras harinas saludables), edulcorante en lugar de azúcar y un relleno de dulce de leche sin azúcar, estos alfajores logran conservar la textura suave y el sabor característico del clásico argentino, pero con un perfil nutricional más amigable.

Con un rendimiento aproximado de 10 unidades, cada alfajor aporta entre 180 y 190 calorías, dependiendo de la calidad y tipo de ingredientes utilizados.

Sin azúcar ni harina: así se hacen los alfajores caseros más elegidos para el mate

Ingredientes:

120 g de maicena.

80 g de harina de arroz (puede usarse también premezcla, harina de almendras o de trigo sarraceno).

1 cdita. de polvo de hornear.

Ralladura de un limón.

1/3 taza de aceite o ghee.

1 huevo + 1 yema.

2 cditas. de edulcorante líquido (o 8 sobres).

Dulce de leche repostero sin azúcar.

Coco rallado para decorar.

Alfajores de maicena. Foto: Freepik

Preparación:

Precalentar el horno a 180 °C. Batir el huevo, la yema, el aceite, la ralladura de limón y el edulcorante. En otro recipiente, mezclar los secos. Integrar ambas preparaciones hasta lograr una masa homogénea. Si está muy seca, se puede agregar agua o leche. Estirar la masa y cortar las tapas. Colocar en una placa aceitada y hornear por 10 minutos (retirar antes de que doren). Dejar enfriar antes de desmoldar, rellenar con dulce de leche y decorar con coco rallado.

La preparación, sencilla y casera, requiere pocos pasos y puede realizarse en menos de una hora. Además, se destaca también por su flexibilidad: puede adaptarse a distintos tipos de harinas y edulcorantes, lo que permite ajustar la receta según disponibilidad y preferencias personales.