Con motivo de los recitales que Bad Bunny brindará este fin de semana en el Estadio River Plate, el Gobierno porteño dispuso un esquema especial de transporte para facilitar la desconcentración del público.

La medida principal será la extensión horaria de la Línea D del subte, una de las más utilizadas por quienes se trasladan desde el norte hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Cronograma especial de la línea D de subtes por los shows de Bud Bunny. Foto: X / @basubte.

¿Hasta qué hora funcionará la Línea D?

La operadora Emova confirmó que el servicio funcionará hasta la 1:30 de la madrugada durante las noches del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, fechas en las que se esperan miles de asistentes en el estadio Monumental.

Esta ampliación busca evitar aglomeraciones, reducir la demanda sobre colectivos y aplicaciones de transporte y ofrecer una alternativa más ágil al finalizar los espectáculos.

¿Cómo será el servicio especial por los shows de Bud Bunny en River?

Durante la franja horaria extendida, solo estará habilitada para el ingreso la estación Congreso de Tucumán, cabecera norte y una de las más cercanas al estadio de River. El servicio operará en sentido único, desde Congreso de Tucumán hacia el centro.

Las estaciones habilitadas para el descenso serán:

Olleros.

Palermo.

Pueyrredón.

9 de Julio.

Este recorrido permite conectar con zonas estratégicas de la Ciudad y con otras líneas de subte y medios de transporte, facilitando el regreso de los asistentes a distintos barrios porteños.

Transporte público y eventos masivos

La organización de operativos especiales de transporte se volvió habitual ante espectáculos de gran convocatoria en el estadio Monumental. La extensión del subte no solo apunta a mejorar la experiencia del público, sino también a reforzar la seguridad y el orden en la desconcentración.

Subte D. Foto: GCBA.

Con esta medida, quienes asistan a los shows de Bad Bunny contarán con una alternativa de transporte público hasta la madrugada, reduciendo tiempos de espera y facilitando el regreso tras una de las presentaciones más esperadas del año en la Ciudad.