La multa de $798.510 que sorprende a los conductores en Buenos Aires:

Nueva multa de $798.510 sorprende a los conductores en Buenos Aires. Foto: argentina.gob.ar

Cada vez más conductores se preocupan por evitar multas. Algunas infracciones son más graves que otras y no solo implican una irresponsabilidad al volante, sino que también pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza por el elevado costo económico que conllevan.

En este contexto, todos los conductores que transiten por CABA deben tener presente que existe una infracción cuya multa puede alcanzar los $798.510. Te contamos cómo evitarla.

Cómo evitar una multa de $798.510

Los automovilistas que adulteren o tapen la patente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se exponen en febrero de 2026 a sanciones económicas de $798.510.

Cómo evitar una multa de $798.510. Foto: argentina.gob.ar

Esta conducta está catalogada como una falta grave, ya que impide la correcta identificación del vehículo, dificulta los controles de tránsito y compromete la seguridad vial, además de obstaculizar la aplicación de normas destinadas a prevenir infracciones y delitos.

Cuáles son las multas más frecuentes en CABA y sus valores en febrero 2026

Exceder los 140 km/h (de 400 a 4.000 UF): $319.404 a $3.194.040

Pasar un semáforo en rojo (300 a 1.500 UF): $239.553 a $1.197.765

Enviar mensajes de texto mientras se conduce (200 UF): $159.702

Facilitar el uso del vehículo a un menor de edad (200 UF): $159.702

No usar cinturón de seguridad (100 UF): $79.851

Uso del celular al volante (100 UF): $79.851

Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o en rampas (300 UF): $239.553

No respetar la velocidad mínima (70 UF): $55.895,70

Conducir sin licencia (50 UF): $39.925,50

Cuáles son las multas más frecuentes en CABA y sus valores en febrero 2026. Foto: argentina.gob.ar

Cómo consultar infracciones de tránsito en línea en CABA

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Seleccionar el tipo de consulta: por patente del vehículo o por DNI del conductor. Se recomienda realizar ambas búsquedas para mayor precisión. Completar la verificación de seguridad haciendo clic en “No soy un robot”.

El sistema mostrará el estado del conductor o del vehículo. Si no hay infracciones pendientes, se podrá descargar inmediatamente el libre deuda. En caso de existir multas impagas, se informará el monto total, el detalle de cada infracción y la cantidad de puntos disponibles del conductor.