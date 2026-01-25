¿Hay sanción por cruzar el semáforo en amarillo? Foto: Unsplash.

Cruzar un semáforo en amarillo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no siempre implica una infracción ni una multa automática. La normativa vigente contempla distintos factores técnicos y situaciones particulares que pueden ser considerados por la autoridad administrativa en caso de controversia sobre la maniobra. El criterio central es que no se configura falta si el conductor inicia el cruce antes de que se encienda la luz roja y completa la maniobra sin generar obstrucciones ni riesgos.

¿Qué hay que tener en cuenta con la luz amarilla del semáforo?

El Código de Tránsito y Transporte de CABA define a la luz amarilla como una señal preventiva, que advierte sobre el inminente cambio a rojo. Ante su encendido, el conductor debe detenerse antes de la línea de detención, salvo en dos supuestos: cuando ya comenzó a atravesar la intersección o cuando una frenada brusca podría provocar una colisión con el vehículo que circula detrás. Esta excepción se vincula con el principio de conducción precautoria, que exige mantener el control del rodado y evitar maniobras peligrosas.

¿Qué pasa si se cruza el semáforo en amarillo? Foto: Grok AI.

Además, tal como explican desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, la duración de la luz amarilla depende de criterios técnicos de seguridad vial. En la gran mayoría de las intersecciones, el tiempo aproximado de duración es de tres segundos, algo que le permitiría al conductor tomar una decisión previsible y segura.

En cruces más amplios o con circulación de vehículos de gran porte, se incorpora un “tiempo de todo rojo” adicional para asegurar el despeje completo de la intersección, sin extender indefinidamente el amarillo.

La normativa distingue entre el amarillo fijo, que obliga a detenerse salvo las excepciones mencionadas, y el amarillo intermitente, que exige reducir la velocidad y extremar la atención. También se contempla un breve rojo-amarillo previo al verde en la calle transversal, que forma parte del entreverde y no habilita el avance.

¿Hay multa por cruzar el semáforo en amarillo?

La multa se configura únicamente si el vehículo cruza la línea de detención cuando el semáforo ya está en rojo. Quedar detenido en medio de la bocacalle puede considerarse obstrucción de la intersección, y frenar sobre la senda peatonal implica una infracción adicional. Existen, además, circunstancias excepcionales —como emergencias o riesgo inminente de choque— que pueden ser evaluadas de manera particular.

Cruzar el semáforo en rojo es una multa segura.

Las fotomultas por semáforo funcionan solo con luz roja. Las cámaras del sistema PhotoRED registran el cruce indebido y cada caso es revisado por un inspector antes de validarse. En 2026, la multa mínima por cruzar en rojo parte desde los $239.553 y puede aumentar en casos agravados, además de implicar la quita de cinco puntos del scoring.

Aunque es posible realizar un descargo administrativo, avanzar en amarillo puede tener consecuencias civiles si ocurre un siniestro. Por eso, los especialistas coinciden en que asumir el amarillo como una advertencia y no como una invitación a acelerar reduce riesgos legales, económicos y de seguridad vial.