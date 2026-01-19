¿Multa o maniobra válida?: las reglas para pasar un semáforo en amarillo en CABA. Foto: Grok AI.

Cruzar un semáforo en amarillo genera dudas frecuentes entre automovilistas que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es infracción o está permitido avanzar? La respuesta no es absoluta y depende de una serie de criterios técnicos, legales y circunstanciales que establece el Código de Tránsito y Transporte de CABA.

Con el aumento de los controles electrónicos y el endurecimiento de las sanciones, conocer qué dice la ley resulta clave para evitar multas y problemas legales.

¿Multa o maniobra válida?: las reglas para pasar un semáforo en amarillo en CABA. Foto: Grok AI.

¿Qué significa la luz amarilla según la ley de tránsito?

En la normativa porteña, la luz amarilla tiene carácter preventivo. Su función es advertir al conductor que el semáforo está a punto de cambiar a rojo. La regla general indica que el vehículo debe detenerse antes de la línea de detención o de la senda peatonal cuando se enciende el amarillo.

Sin embargo, la ley contempla excepciones claras. No corresponde sanción si el conductor ya había iniciado el cruce de la intersección antes de que se activara la luz roja, o si frenar de manera brusca implica un riesgo concreto de colisión con otro vehículo. En estos casos, avanzar puede ser considerado la maniobra más segura.

¿Multa o maniobra válida?: las reglas para pasar un semáforo en amarillo en CABA. Foto: Grok AI.

Amarillo fijo y amarillo intermitente no son lo mismo

La normativa diferencia dos tipos de señal:

Amarillo fijo : obliga a detenerse, salvo que el cruce ya esté iniciado o que frenar represente un peligro.

Amarillo intermitente: no prohíbe el avance, pero exige reducir la velocidad y extremar la precaución, ya que suele advertir cruces peligrosos o semáforos fuera de servicio.

Confundir estas señales puede derivar en sanciones o situaciones de riesgo, especialmente en avenidas de alto flujo vehicular.

¿Cuándo se aplica la multa por semáforo?

La infracción se configura únicamente si el vehículo atraviesa la línea de detención cuando el semáforo ya está en rojo. Detenerse dentro de la bocacalle, bloquear la intersección o frenar sobre la senda peatonal también puede generar multas adicionales, incluso si el cruce comenzó en amarillo.

La infracción se configura únicamente si el vehículo atraviesa la línea de detención cuando el semáforo ya está en rojo.

Existen situaciones excepcionales que pueden ser evaluadas por la autoridad, como la proximidad inmediata de un vehículo detrás o una emergencia debidamente acreditada.

¿Cómo funcionan las fotomultas en CABA?

Las cámaras de fiscalización electrónica, conocidas como PhotoRED, actúan exclusivamente con luz roja. El sistema registra imágenes y, en algunos casos, secuencias de video que prueban el cruce indebido. Antes de emitir la multa, un inspector revisa el material para descartar errores técnicos o causas justificadas, como el paso de ambulancias o patrulleros.

Las cámaras de fiscalización electrónica, conocidas como PhotoRED, actúan exclusivamente con luz roja.

El tiempo del amarillo varía entre tres y cinco segundos, y puede extenderse hasta seis en avenidas anchas. En cruces complejos, incluso se programa un breve lapso de “todo rojo” para despejar la intersección.

Multas y pérdida de puntos en 2026

En 2026, cruzar un semáforo en rojo en CABA implica una sanción económica que va desde 300 Unidades Fijas (UF) —equivalentes a más de $240.000— hasta 1.500 UF en casos agravados o reincidencias.

En 2026, cruzar un semáforo en rojo en CABA implica una sanción económica.

Además, se descuentan cinco puntos del scoring de la licencia. Acumular 20 puntos perdidos puede derivar en la inhabilitación para conducir.

El pago voluntario ofrece un descuento del 50%, aunque renunciar a él permite presentar un descargo administrativo para intentar anular la infracción.