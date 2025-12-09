Pensando en la jubilación: cómo consultar los aportes registrados a lo largo de toda la historia laboral a través de Mi ANSES

No es necesario acercarse a una oficina ni desembolsar dinero para conocer en detalle los aportes previsionales.

Consultar los aportes jubilatorias a lo largo de la historia laboral es posible gracias a Mi ANSES. Foto: Unsplash.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una aplicación, llamada Mi ANSES, que permite a los trabajadores consultar el detalle de sus aportes registrados a lo largo de su historia laboral, un trámite que puede realizarse de forma totalmente virtual y gratuita.

Esto es muy importante, pero no es lo único que se puede hacer desde la app: quienes trabajan en relación de dependencia también pueden verificar las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores. Incluso, aquellos que se desempeñen de forma autónoma y/o monotributistas pueden visualizar los períodos registrados junto con sus remuneraciones.

La aplicación de Mi ANSES, clave para consultar los aportes jubilatorios registrados. Foto: NA

Por si fuera poco, los trabajadores también pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios, que es una resolución firmada por ANSES con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional. Además, la constancia de Historia Laboral emitida a través de la página web no requiere la autenticación de un agente de ANSES.

Para llevar adelante estos procedimientos, solamente se necesita el CUIL y la clave de la Seguridad Social. Simplemente con esos dos datos, cualquiera puede consultar cualquiera de las posibilidades mencionadas anteriormente.

El paso a paso para acceder a la historia laboral en Mi ANSES

El trámite se puede realizar de manera sencilla y no requiere la autenticación por parte del personal de ANSES para descargar la constancia:

Vía Web : ingresando a la sección “Trabajo > Consultar Historia Laboral” en el sitio web de ANSES.

Vía App: a través de la aplicación oficial de Mi ANSES, accediendo a “Mis datos > Mi Historia Laboral”.

De esta manera, tanto la web como la app de Mi ANSES funcionan como canales ágiles y accesibles para que cada trabajador pueda hacer un seguimiento actualizado de su situación previsional.