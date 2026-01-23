AYSA. Foto: NA

El Gobierno avanzó con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La intención oficial es que el pliego para la venta de las acciones de la empresa salga antes de que termine el primer trimestre de 2026.

Si bien aún no hay una fecha concreta confirmada, fuentes del oficialismo indicaron a TN que la publicación del documento en el Boletín Oficial podría concretarse entre febrero y marzo. Esto tendrá el objetivo de que el Estado pueda desprenderse de su capital accionario y transferirlo al sector privado.

El paso formal que resta dar es justamente lanzar el pliego, que es el procedimiento que permite que inversores privados compitan por adquirir acciones de AySA. Este instrumento es clave para el proceso competitivo de venta.

Desde el Ejecutivo, destacaron que este avance se inserta en un plan de largo plazo, dado que AySA ya figuraba en la denominada “Ley Bases” como una de las empresas públicas sujetas a privatización. El propio proceso se inició cuando se publicó un decreto que habilitó la venta total de las acciones que el Estado posee en la firma -actualmente el 90% del capital social-, mientras que el 10% restante pertenece a empleados de la empresa.

En cuanto a posibles interesados, hay compañías con experiencia en servicios públicos que podrían participar de la licitación. Entre los nombres que suenan como potenciales compradores, se encuentran el grupo Roggio y dos empresas brasileñas: Sabesp y Río+Saneamento.

El avance del proceso se enmarca en un Plan de Acción de Transición 2024-2026 aprobado por Javier Milei con la intención de dejar la empresa en condiciones óptimas para sus posibles nuevos dueños y atraer ofertas competitivas. La privatización tiene el objetivo de concretarse durante el primer trimestre del año.

Más cambios en el Gobierno: renunció el titular de Enargas y cambiaron las autoridades de Trenes Argentinos

El Gobierno atraviesa un periodo de distintos cambios en su estructura. En las últimas horas, se conocieron nuevas salidas, como la del titular del Ente Regulador del Gas (Enargas), y la remoción de las autoridades de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, en el marco de salidas en la Secretaría de Transporte.

En las últimas horas del jueves, se conoció que Carlos Casares presentó su renuncia al frente de Enargas. A través de una carta, indicó que el Gobierno considera que es “prescindible”, en el marco de la conformación del nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE).

Luego de que se conozca la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte, se sumaron otros desplazamientos en el área. Las empresas Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura tendrán nuevas autoridades: Sebastián Giorgetti pasará al frente de Trenes Argentinos Operaciones, que es la entidad a cargo de los servicios de pasajeros. Fabián González estará a cargo de la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura, que tiene la responsabilidad de administrar lo que tiene que ver con la infraestructura ferroviaría.