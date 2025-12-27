El plan de privatizaciones del Gobierno: las empresas en carpeta para vender durante el 2026

La lista incluye ferroviarias, de servicios y de transporte, entre otros sectores. Conocé todos los detalles en la nota.

Aysa. Foto: AYSA.

El Gobierno planea privatizar más de una decena de empresas durante el 2026, con el fin de cosechar fondos para robustecer las Reservas.

En el marco de esa estrategia, avanza con la venta de la transformación de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

Puerto de Buenos Aires

También de Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Telam.

Y con la privatización de otras compañías públicas, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, empresa ue provee agua potable y cloacas al área metropolitana.

Agencia TELAM

Javier Milei, a través del art. 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier fuera el tipo o forma societaria adoptada, se transformarían en Sociedades Anónimas, de modo de quedar sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.

Además, la mira está puesta principalmente en energía y transporte.

Enarsa

Esto incluye a Corredores Viales, que abarca 9.000 kilómetros de rutas; la empresa de energía Enarsa; Intercargo, despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía.