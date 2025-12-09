Cortan el agua en zonas clave del Conurbano bonaerense: días, horarios y localidades afectadas por obras de AySA

AySA anunció que se registrarán cortes de agua y baja presión en distintos sectores de San Isidro y San Miguel debido a trabajos programados de mantenimiento y mejora de la red.

martes, 9 de diciembre de 2025, 13:07
AySA hará cortes programados del servicio en San Isidro y San Miguel.
AySA hará cortes programados del servicio en San Isidro y San Miguel. Foto: AYSA

Nuevamente, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que durante los próximos días se podrían llegar a registrar cortes de agua y baja presión en diferentes sectores de los municipios de San Isidro y San Miguel, a partir de las tareas programadas en el marco del Plan de Mejora y Mantenimiento de la Red de Agua Potable.

Esto forma parte de un cronograma de trabajos que tienen como fin optimizar el funcionamiento del sistema de agua en Zona Norte y Oeste del conurbano bonaerense. Allí, la empresa estatal sostiene obras de renovación de sus redes y mantenimiento a fin de asegurar un buen servicio de cara al futuro.

Cortes de agua en San Isidro

En lo que respecta a San Isidro, las posibles afectaciones estarán concentradas el viernes 12 de diciembre entre las 8 y las 22. Según detalló AySA, durante esas horas podrían llegar a experimentarse baja presión o interrupciones temporales del servicio de agua en el área comprendida entre Intendente Tomkinson, Avenida Centenario, Avenida Bernabé Márquez y Avenida Juan Segundo Fernández.

AySA se consagró como ganadora de las Olimpíadas Sanitarias 2022, foto AySA
Trabajos programados para San Isidro.

Esta es un área de alta densidad residencial y comercial, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las precauciones y previsiones correspondientes, tales como almacenar agua con anticipación y revisar el funcionamiento de tanques y sistemas internos.

Cortes de agua en San Miguel

Algo similar estará sucediendo en San Miguel, donde las tareas programadas se extenderán durante cuatro jornadas: entre este martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre, también desde las 8 hasta las 18.

Los trabajos impactarán en el perímetro delimitado por Las Delicias, Serrano, Ruta Provincial 23 (Avenida Ricardo Balbín), Gelly y Obes, Coronel Arguero, nuevamente Gelly y Obes, Las Delicias y el ferrocarril San Martín, ramal Retiro – José C. Paz. En esta zona también podrían detectarse interrupciones o disminución del caudal habitual.

Trabajadores de AYSA.
Trabajos programados en San Miguel. Foto: AYSA

En caso de necesidad de comunicarse con AySA, están habilitados los canales habituales para hacer reclamos o consultas: WhatsApp al 11-5984-5794 de 8.00 a 16.00 h, o a través de la línea gratuita 0800-321-AGUA (2482), disponible todos los días durante las 24 horas.