El Certificado Único de Discapacidad se actualiza: los beneficios que otorga el CUD en 2026
Los titulares del CUD pueden acceder a una lista actualizada de derechos y beneficios. Entre los más destacados se encuentran los de salud, empleo y transporte.
El CUD es un documento clave para muchas personas en Argentina. Aquellos que sufren una serie de afecciones o discapacidades tienen acceso al Certificado Único de Discapacidad, que acerca beneficios en distintas áreas, como salud, transporte y cultura.
La tenencia del CUD otorga acceso a una amplia gama de derechos y beneficios, tanto a nivel nacional como en algunas jurisdicciones provinciales y municipales.
Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026
- Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.
- Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
- Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
- Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.
- Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.
- Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
- Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.
Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)
Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual. Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:
- Parálisis o debilidad muscular.
- Amputaciones.
- Enfermedades neuromusculares.
- Ceguera total o baja visión.
- Sordera o trastornos auditivos severos.
- Retraso mental.
- Trastornos del espectro autista (TEA).
- Síndrome de Down.
- Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.
Estas patologías se clasifican en ocho grandes grupos: discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras, auditivas, respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas.
Cómo obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad)
El proceso consta de cuatro pasos:
- Reunir la documentación médica necesaria, como estudios y certificados firmados por profesionales del equipo tratante.
- Solicitar un turno en la sede correspondiente a través del sistema indicado en el portal oficial.
- Presentarse a la evaluación de la Junta Evaluadora en el día asignado.
- Retirar el certificado o la denegatoria, personalmente o a través de un adulto con documento original.
Este trámite es gratuito y no requiere gestores. La recomendación oficial es realizarlo con anticipación y contar con toda la documentación al momento de presentarse ante la Junta Evaluadora.