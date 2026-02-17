El Certificado Único de Discapacidad se actualiza:

El CUD es un documento clave para muchas personas en Argentina. Aquellos que sufren una serie de afecciones o discapacidades tienen acceso al Certificado Único de Discapacidad, que acerca beneficios en distintas áreas, como salud, transporte y cultura.

La tenencia del CUD otorga acceso a una amplia gama de derechos y beneficios, tanto a nivel nacional como en algunas jurisdicciones provinciales y municipales.

Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026

Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.

Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.

Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.

Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.

Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual. Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:

Parálisis o debilidad muscular.

Amputaciones.

Enfermedades neuromusculares.

Ceguera total o baja visión.

Sordera o trastornos auditivos severos.

Retraso mental.

Trastornos del espectro autista (TEA).

Síndrome de Down.

Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.

Estas patologías se clasifican en ocho grandes grupos: discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras, auditivas, respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas.

Cómo obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

El proceso consta de cuatro pasos:

Reunir la documentación médica necesaria, como estudios y certificados firmados por profesionales del equipo tratante. Solicitar un turno en la sede correspondiente a través del sistema indicado en el portal oficial. Presentarse a la evaluación de la Junta Evaluadora en el día asignado. Retirar el certificado o la denegatoria, personalmente o a través de un adulto con documento original.

Este trámite es gratuito y no requiere gestores. La recomendación oficial es realizarlo con anticipación y contar con toda la documentación al momento de presentarse ante la Junta Evaluadora.