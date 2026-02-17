Canal 26
El CUD es un documento clave para muchas personas en Argentina. Aquellos que sufren una serie de afecciones o discapacidades tienen acceso al Certificado Único de Discapacidad, que acerca beneficios en distintas áreas, como salud, transporte y cultura.

La tenencia del CUD otorga acceso a una amplia gama de derechos y beneficios, tanto a nivel nacional como en algunas jurisdicciones provinciales y municipales.

Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026

  • Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.
  • Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
  • Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
  • Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
  • Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.
  • Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.
  • Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
  • Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.
Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual. Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:

  • Parálisis o debilidad muscular.
  • Amputaciones.
  • Enfermedades neuromusculares.
  • Ceguera total o baja visión.
  • Sordera o trastornos auditivos severos.
  • Retraso mental.
  • Trastornos del espectro autista (TEA).
  • Síndrome de Down.
  • Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.

Estas patologías se clasifican en ocho grandes grupos: discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras, auditivas, respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas.

Cómo obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

El proceso consta de cuatro pasos:

  1. Reunir la documentación médica necesaria, como estudios y certificados firmados por profesionales del equipo tratante.
  2. Solicitar un turno en la sede correspondiente a través del sistema indicado en el portal oficial.
  3. Presentarse a la evaluación de la Junta Evaluadora en el día asignado.
  4. Retirar el certificado o la denegatoria, personalmente o a través de un adulto con documento original.

Este trámite es gratuito y no requiere gestores. La recomendación oficial es realizarlo con anticipación y contar con toda la documentación al momento de presentarse ante la Junta Evaluadora.