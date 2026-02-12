Discapacidad, ceguera, falta de visión, discapacitados. Foto: ChatGPT

Las personas que padecen alguna discapacidad cuentan con un apoyo clave en el CUD. Este documento resulta una parte clave en su vida, ya que otorga acceso a derechos y beneficios para su vida cotidiana. Por esto mismo, muchos están detrás de la gestión para obtener el Certificado Único de Discapacidad.

CUD: cómo iniciar el trámite del Certificado Único de Discapacidad

En 2026, el trámite comienza desde la aplicación Mi Argentina, aunque cabe resaltar que serán necesarios documentos y chequeos médicos para acceder a los beneficios.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

El primer paso será la carga de datos personales del titular en cuestión. Luego, habrá que sumar la documentación a la espera de una aprobación, ya que también se deberá presentar los papeles en un espacio físico. Una Junta Evaluadora será la encargada de aprobar o no el inicio del trámite del CUD.

Siempre y cuando se aprueben todos los documentos, recibirá un turno presencial. Allí, hay que llevar los estudios y el DNI para completar los últimos pasos de la evaluación, que será confirmada a través de un mail.

Símbolo Internacional de Acceso. Foto: Unsplash

Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026

Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.

Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.

Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.

Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Argentina.gob.ar

Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual. Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:

Parálisis o debilidad muscular.

Amputaciones.

Enfermedades neuromusculares.

Ceguera total o baja visión.

Sordera o trastornos auditivos severos.

Retraso mental.

Trastornos del espectro autista (TEA).

Síndrome de Down.

Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.

Estas patologías se clasifican en ocho grandes grupos: discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras, auditivas, respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas.