Se interrumpe el servicio en la línea Sarmiento. Foto: NA/Juan Vargas

Habrá nuevas complicaciones para viajar en transporte público en los próximos días. Según informaron desde Trenes Argentinos, la línea Sarmiento no brindará servicio el sábado ni el domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, producto de obras.

No funcionará el tren Sarmiento: los detalles

En detalle, las autoridades ferroviarias indicaron que se interrumpirá totalmente el servicio del tren tanto el sábado 14 como el domingo 15 de febrero. Además, aprovechando el fin de semana largo por Carnaval, el lunes 16 y martes 17 estará restringido.

Cancelaciones e interrupciones en el tren Sarmiento por obras. Foto: Trenes Argentinos

En un comunicado se indicó que, “por obras, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento no prestará servicio el sábado 14 y el domingo 15 de febrero; y circulará limitado entre Haedo y Moreno, del lunes 16 hasta el martes 17 de febrero a las 18”.

Los trabajos a realizar en la línea Sarmiento de trenes

Se señaló que los trabajos corresponden a la renovación integral del señalamiento en el tramo Villa Luro y Liniers y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.

Por la característica de las tareas, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita el normal funcionamiento de los trenes.

Estación de Liniers, Línea Sarmiento Foto: Argentina.gob.ar

Las labores consisten en la ejecución del tendido de cables troncales para el nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a unos nuevos y más modernos entre Haedo y Castelar.

En paralelo, se avanzará con trabajos en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca (entre Caballito y Flores) y de Yrigoyen (entre Villa Luro y Liniers), donde se realizarán adecuaciones en zona de vías. Además, se llevarán adelante tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.

En caso de que haya condiciones climáticas desfavorables, podrían suspenderse los trabajos programados.