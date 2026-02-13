Tren Roca. Foto: NA

El fin de semana largo será aprovechado por las autoridades ferroviarias para avanzar con obras programadas. Desde Trenes Argentinos indicaron modificaciones en el funcionamiento de la línea Roca, por lo que los pasajeros de la zona sur del Conurbano bonaerense tendrán menor opciones para viajar.

Complicaciones en la línea Roca

El más importante tiene que ver con el ramal que une Constitución y La Plata. Desde el domingo 15 al martes 17 de febrero, realizará un recorrido limitado, llegando únicamente a Berazategui, lo que imposibilitará que alcance a la capital de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los ramales más importantes del tren Roca realizará un recorrido limitado. Foto: Trenes Argentinos

Este cambio en el funcionamiento es por una serie de obras sobre las vías, que impiden que se realice el camino completo durante el fin de semana largo por Carnaval.

Cabe mencionar que no es el único cambio, ya que el domingo 15 también habrá modificaciones en los horarios de salida de los primeros trenes de otros cuatro ramales.

Los afectados el de Alejandro Korn, Bosques vía Temperley, Bosques vía Quilmes y Ezeiza.

Cambios en cuatro ramales del tren Roca. Foto: Trenes Argentinos

Otras interrupciones en la línea Roca

Cabe recordar que la línea Roca de trenes se ve afectada por otras obras, tanto en ramales como en estaciones.

El ramal Cañuelas - Lobos está interrumpido, producto de obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos. Además, la estación Hipólito Irigoyen se mantiene cerrada por otros trabajos pactados.

No funcionará el tren Sarmiento durante el fin de semana

En detalle, las autoridades ferroviarias indicaron que se interrumpirá totalmente el servicio del tren tanto el sábado 14 como el domingo 15 de febrero. Además, aprovechando el fin de semana largo por Carnaval, el lunes 16 y martes 17 estará restringido.

Tren Sarmiento, NA

En un comunicado se indicó que, “por obras, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento no prestará servicio el sábado 14 y el domingo 15 de febrero; y circulará limitado entre Haedo y Moreno, del lunes 16 hasta el martes 17 de febrero a las 18”.

Se señaló que los trabajos corresponden a la renovación integral del señalamiento en el tramo Villa Luro y Liniers y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.

Por la característica de las tareas, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita el normal funcionamiento de los trenes.