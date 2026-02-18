Recolección de basura en Puerto Madero Foto: Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó a todos los vecinos que no saquen la basura durante este miércoles 18. La decisión se debe a que no habrá recolección de residuos por el paro de 24 horas que la Confederación General del Trabajo convocó para el jueves 19 reclamar en contra de la Reforma Laboral.

El paro nacional de este jueves 19 generó la suspensión de servicios que no estarán operativos, como atención bancaria, transporte público, entre otros. En este caso, Jorge Macri anunció que no habrá recolección de residuos y además, comunicó que el servicio de limpieza y recolección se reanudará durante el jueves por la noche para retomar sus tareas con normalidad. Además, la Ciudad retirará 140 contenedores en más de 60 cuadras de la zona del Congreso de la Nación y alrededores de manera preventiva, a fin de evitar daños y desmanes.

Servicios públicos, recolección de basura

Por otro lado, como ocurrió durante las últimas manifestaciones, se desplegará un operativo especial de limpieza intensiva en la zona para garantizar que las condiciones de orden e higiene vuelvan a la normalidad. Cuando finalice la movilización, los contenedores volverán a colocarse en los mismos puntos de los que fueron retirados.

Las calles y avenidas que no tendrán contenedores son: Bartolomé Mitre, Rivadavia, Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Alsina desde Carlos Pellegrini hasta Entre Ríos, Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná, Uruguay, Talcahuano, Libertad y Lima desde Bartolomé Mitre hasta Alsina.

Qué otros servicios paran durante el jueves 19 de febrero

Recolección de basura en Puerto Madero Foto: Ciudad de Buenos Aires

Como medida de fuerza contra la promulgación de la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro total de actividades. Sin embargo, la jornada de lucha será sin movilización. Trenes, colectivos y subtes no funcionarán, aunque Grupo DOTA no aseguró su adhesión.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) viene de anunciar que se suma al paro nacional que la CGT llevará a cabo en contra del proyecto de ley que se tratará en la Cámara de Diputados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad también confirmaron su adhesión total, por lo que no habrá servicio de colectivos de corta, media y larga distancia ni funcionarán los trenes. “Somos un gremio confederado y si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, dijeron desde la UTA.

Como la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) también adhirió, los subtes no estarán operativos y tampoco habrá vuelos aerocomerciales. Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial sumó su acompañamiento al paro nacional.