A qué hora termina el paro de la CGT por la Reforma laboral de este jueves 19 de febrero

La CGT realiza este jueves 19 de febrero su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.

En esa línea, una gran cantidad de servicios no funcionan. Entre ellos se encuentran el transporte público (colectivos, trenes y subtes), vuelos, bancos y recolección de residuos.

A qué hora termina el paro este jueves 19 de febrero

El paro de la CGT tiene una duración de 24 horas, por lo que la medida de fuerza finalizará a la medianoche de este jueves.

Cuáles son los servicios que no funcionan por el paro general. Foto: NA

Cómo funcionan colectivos, trenes, subtes y otros transportes este jueves 19 de febrero

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), la Unión Tranviarios Automotor (UTA), La Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) confirmaron su adhesión total al paro, por lo que no hay servicio de colectivos de corta, media y larga distancia, trenes ni subtes.

Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial sumó su acompañamiento al paro nacional.

Paro general: qué pasará con los vuelos este jueves 19 de febrero

Los sindicatos aeronáuticos comunicaron su adhesión a la medida de la CGT, por lo que se encuentra afectada la operación de vuelos de cabotaje y destinos internacionales durante este jueves.

Así lo informaron mediante un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas. Aerocomerciales (UPSA).

Cómo afecta al sector público el paro general de este jueves 19 de febrero

En la administración pública no habrá atención al público, salvo servicios esenciales. Trámites presenciales en organismos como la AFIP, la ANSES, registros civiles y oficinas documentarias quedarán postergados. ATE se adhiere a la medida de fuerza, lo que resentirá con fuerza la actividad en organismos estatales y hospitales.

Cómo funcionan los bancos, cajeros automáticos y las transferencias por el paro

Durante las 24 horas que dure el paro, no habrá atención presencial en los bancos, lo que impedirá realizar trámites en ventanilla. Sin embargo, los canales digitales continuarán operativos: los usuarios podrán utilizar homebanking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales para transferencias, pagos, consultas de saldo y compras con tarjeta.

En tanto, los cajeros automáticos funcionarán, aunque la disponibilidad de efectivo podría verse limitada por la adhesión del Sindicato de Camioneros, que impacta en el transporte de caudales y la reposición de billetes.

Qué pasa con la recolección de residuos durante el paro general

En la Ciudad de Buenos Aires, no habrá recolección de residuos, mientras que el servicio de limpieza y recolección se reanudará durante el jueves por la noche para retomar sus tareas con normalidad.

Cómo funcionan las guardias de los hospitales públicos durante el paro general

Las guardias y los servicios de internación de los hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires funcionan con normalidad durante el paro de este jueves 19 de febrero.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la línea 107 perteneciente al SAME prestará servicio de manera habitual. De todas maneras, se reprogramarán los turnos otorgados para atención y vacunación en sanatorios, CeSACs y CEMARS.

Paro nacional del jueves 19 de febrero: los gremios que adhieren a la medida de fuerza