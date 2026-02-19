Construyen un nuevo polo comercial en un punto estratégico de Argentina:

El futuro polo comercial en Costanera Norte, Buenos Aires. Foto: argentear.com

En la Ciudad de Buenos Aires, la relación urbana con el Río de la Plata atraviesa una nueva etapa marcada por iniciativas de desarrollo sobre la franja costera.

Un sector históricamente asociado a paseos informales y a una infraestructura dispersa comienza a perfilarse como un corredor con proyección urbana, cultural y económica.

Durante años, parte de ese borde ribereño fue identificado principalmente por locales nocturnos cerrados y un paisaje urbano poco integrado.

Distintos proyectos apuntan a reconvertir el área y vincularla de manera más directa con la dinámica cotidiana. Foto: argentear.com

En la actualidad, distintos proyectos oficiales y privados apuntan a reconvertir el área y vincularla de manera más directa con la dinámica cotidiana de la ciudad.

El avance más reciente es el proceso de licitación pública impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desarrollar el denominado Sector 5 del “Distrito Joven”, ubicado en Costanera Norte.

La iniciativa prevé que un concesionario diseñe, construya y administre el espacio durante 10 años, con un esquema que combine usos comerciales, culturales y recreativos.

La iniciativa prevé que un concesionario diseñe, construya y administre el espacio durante 10 años. Foto: argentear.com

El proyecto contempla la instalación de: áreas de trabajo compartido, espacios de exposiciones, locales gastronómicos y servicios turísticos, junto con superficies verdes abiertas al público.

Un plan arquitectónico y funcional

Según los lineamientos oficiales, las propuestas deberán incluir no solo una oferta económica sino también un plan arquitectónico y funcional que garantice calidad urbana y permanencia de las obras como patrimonio de la ciudad.

Asimismo, se exige la incorporación de infraestructura básica (accesibilidad peatonal, iluminación y seguridad) para mejorar la circulación y el uso del sector costero.

Además de una oferta económica, las propuestas deberán incluir también un plan arquitectónico y funcional. Foto: argentear.com

La intervención forma parte de una estrategia más amplia de recuperación del frente ribereño que busca integrar varios kilómetros de costa al tejido urbano mediante parques, paseos y polos de actividad.

En paralelo, otros puntos de la capital también registran inversiones orientadas a consolidar circuitos comerciales, como nuevos desarrollos en Palermo y la expansión de marcas internacionales en Recoleta, lo que refleja un proceso de transformación urbana con impacto en hábitos de consumo, turismo y uso del espacio público.