Dónde aprender a manejar Foto: Foto generada con IA

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una transformación clave en la zona sur debido al ambicioso plan de modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Como parte de estas obras, la tradicional pista de aprendizaje de manejo —que funcionó durante 40 años en Av. Roca 5452— dejó de operar y fue trasladada a un predio cercano.

El cierre sorprendió a muchas personas que utilizaban el espacio para practicar al volante de manera segura y legal. Aunque en redes sociales circularon quejas de escuelas de manejo y usuarios habituales, fuentes oficiales confirmaron que la medida forma parte de una reorganización integral del Autódromo, que será sede del MotoGP en 2027 y se prepara para eventuales competencias de Fórmula 1.

Por qué cerró la pista original

Según comunicó el Gobierno porteño, la pista está incluida en una serie de tareas de “readecuación operativa” dentro del masterplan que busca renovar todo el predio del Autódromo. La primera etapa de obras apunta a cumplir requisitos internacionales para alojar al MotoGP, mientras que una segunda instancia contempla modificaciones mayores pensando en la F1.

Este rediseño del trazado afecta directamente el terreno donde estaba ubicada la pista de aprendizaje, por lo que no volverá a funcionar en ese lugar. Instructores consultados señalaron que hacía tiempo circulaba el rumor del traslado, ya que el Autódromo había solicitado ampliar sectores del circuito principal.

Obras en el autódromo Gálvez Foto: prensa

¿Dónde funcionará la nueva pista para practicar?

La pista fue trasladada al predio de Av. Roca 5252, a metros de la Dirección General de Licencias, donde también se realizan los exámenes de conducción. Allí podrán practicarse maniobras básicas y avanzadas dentro de un entorno controlado, tal como ocurría en el circuito anterior.

La Ciudad anticipó que los turnos podrán solicitarse nuevamente a partir de marzo, exclusivamente a través de la web oficial.

Cómo será el sistema de turnos

Aunque aún no se difundieron los horarios definitivos, experiencias previas y comunicaciones informales indican que la pista podría funcionar con disponibilidad limitada por la tarde, debido a que durante la mañana el predio se usa para evaluaciones prácticas.

Este esquema genera preocupación entre escuelas de manejo: la pista original ofrecía disponibilidad todo el día, mientras que una franja reducida no alcanzaría para cubrir la cantidad de aprendices diarios que históricamente la utilizaban.

Cómo sacar turno para practicar manejo Foto: redes

Un cambio que también impacta en los barrios

La falta temporal de un espacio oficial ya comenzó a sentirse en distintas zonas de la Ciudad. En barrios como Flores, vecinos reportaron un aumento de autos de autoescuelas realizando prácticas en calles residenciales, convirtiéndolas en verdaderas “pistas improvisadas” sin control formal.

Este fenómeno evidencia la necesidad de un espacio seguro y ordenado donde practicar, especialmente para quienes recién comienzan y necesitan un entorno sin riesgo de tránsito real.

Lo que viene

Con el avance de las obras y la importancia internacional que tendrá el Autódromo, la reubicación de la pista busca equilibrar la modernización del predio con la continuidad del servicio para los futuros conductores. El nuevo espacio en Av. Roca será clave para garantizar prácticas reglamentadas y seguras.

La Ciudad promete habilitar turnos en marzo, pero hasta entonces miles de aprendices deberán adaptarse a este período de transición mientras avanza la puesta en valor del Autódromo y su entorno.