Antes de la Fórmula 1: la prestigiosa competencia internacional que podría volver al autódromo Hermanos Gálvez en Argentina

Un funcionario reveló que hay negociaciones en curso con un importante campeonato que tiene participación de argentinos actualmente.

Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Foto: NA.

Con distintos objetivos, actualmente se lleva adelante un proyecto para modernizar el autódromo Hermanos Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de que uno de los objetivos es que regrese la Fórmula 1 a la Argentina en dicho circuito, hay otra competencia internacional que podría volver al país.

La competencia de automovilismo que puede volver a la Argentina

Cabe recordar que este plan para renovar el trazado incluye la seguridad, la infraestructura y justamente el diseño del circuito. Antes de la ansiada F1, podría darse la vuelta del Mundial de Resistencia.

Modificaciones en el circuito Hermanos Gálvez de Buenos Aires. Foto: Redes sociales

Esta competencia atraviesa un periodo de expansión, con un nuevo reglamento Hypercar, por lo que buscan nuevos escenarios y Argentina puede ser una gran opción.

Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, indicó en una entrevista que “empezamos hace un mes y medio las negociaciones con el WEC”.

Más allá del vínculo histórico entre el país y la competencia, actualmente hay dos argentinos que podrían decir presente: José María López y Nicolás Varrone, que puede que merme su participación por su llegada a la Fórmula 2.

Nicolás Varrone. Foto: Instagram.

Cabe recordar que el WEC ya tuvo presencia en Argentina. Cuando todavía se llamaba Campeonato Mundial de Sport Prototipos, Buenos Aires fue sede en nueve oportunidades entre 1954 y 1972, en una carrera de 1.000 kilómetros.

El presente del Hermanos Gálvez podría adecuarse a Mundial de Resistencia, ya que habrá modificaciones en boxes, paddocks, zonas de hospitalidad, seguridad, y un diseño más moderno en el circuito, que se adaptaría perfectamente a autos del tipo Hypercar y GT3.

A largo plazo, el circuito porteño buscará retornar a la Fórmula 1, aunque primero hay otras competencias, como ocurrirá con el MotoGP en 2027. Además, se llevarán adelante las clásicas competencias nacional, como el Turismo Carretera o el TC2000, entre tantas otras.

Modificaciones en el circuito Hermanos Gálvez de Buenos Aires. Foto: Redes sociales

La opinión de Franco Colapinto sobre el nuevo circuito en Buenos Aires

Incluso, meses atrás, Franco Colapinto se sinceró sobre las chances de ver a la F1 otra vez en el país.

“Es genial que MotoGP vuelva ahora a Buenos Aires. Es un país con aficionados muy apasionados y es fantástico ver que la categoría regrese”, indicó primero. Y agregó: “Llevar la F1 allí será un poco más complicado. Especialmente por los cambios en el circuito: creo que están más pensados para motos que para autos de F1. Pero sería fantástico en el futuro, si pueden hacer algo al respecto, sería increíble para los aficionados y para la F1 ver lo que realmente pueden lograr allí”.