El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúa siendo en 2026 una herramienta esencial para garantizar derechos, accesos y apoyos fundamentales a las personas con discapacidad en todo el país. Este documento oficial, gratuito y de alcance nacional, funciona como la llave para activar múltiples beneficios en materia de salud, movilidad, educación, empleo y trámites administrativos. A continuación, un repaso actualizado sobre los principales derechos que otorga y por qué es tan importante mantenerlo vigente.

Cobertura de salud al 100%

Uno de los beneficios más relevantes del CUD es el acceso a la cobertura total de prestaciones médicas vinculadas a la discapacidad. Obras sociales y prepagas deben cubrir terapias, tratamientos de rehabilitación, acompañamientos educativos, medicamentos específicos y elementos de apoyo técnico como prótesis y ortesis, según la normativa vigente. Esta cobertura integral está respaldada por el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

Transporte público gratuito en todo el país

El CUD habilita a viajar de manera gratuita en transporte público terrestre: colectivos, trenes, subtes y micros de corta, media y larga distancia. En los servicios interurbanos, basta con realizar la reserva correspondiente, un trámite que desde 2026 se gestiona mayoritariamente en plataformas digitales. En algunos casos, el beneficio se extiende a un acompañante.

Además, el certificado permite solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, que otorga beneficios adicionales como libre estacionamiento en zonas específicas y exención del pago de peajes en determinados corredores viales.

Asignaciones y apoyos económicos

Las personas titulares del CUD pueden acceder a distintas asignaciones familiares, entre ellas la asignación por hijo con discapacidad y otras que contemplan situaciones particulares, como maternidad en casos de síndrome de Down. Estos beneficios se complementan con programas de apoyo económico que dependen de distintos organismos estatales.

Beneficios impositivos y acceso a compra de vehículos

Otro punto importante es la posibilidad de obtener exenciones impositivas. El CUD permite acceder a la compra de vehículos con exención del IVA en unidades nacionales y reducción o eliminación de impuestos en autos importados, siempre bajo los criterios establecidos por la normativa vigente.

Derechos laborales y acceso a programas de empleo

Las personas con discapacidad que cuentan con el CUD integran el cupo laboral del 4% dentro de organismos estatales y pueden acceder a programas de empleo orientados a mejorar la inserción laboral. Este acceso es clave para promover la igualdad de oportunidades y la autonomía económica.

Facilidades administrativas y exención de tasas

En muchas municipalidades, el CUD permite gestionar exenciones de tasas locales, reduciendo costos asociados a trámites y servicios administrativos. También habilita el acceso a espacios para desarrollar emprendimientos dentro de edificios estatales.