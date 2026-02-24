CUD 2026: salud, transporte, empleo y más beneficios que continúan vigentes
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) sigue garantizando en 2026 derechos esenciales como cobertura de salud al 100%, transporte público gratuito, exenciones impositivas y asignaciones familiares, además de facilitar el acceso al empleo y a beneficios educativos. Conocé cuáles son los beneficios vigentes y por qué este documento sigue siendo clave para miles de personas en todo el país.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continúa siendo en 2026 una herramienta esencial para garantizar derechos, accesos y apoyos fundamentales a las personas con discapacidad en todo el país. Este documento oficial, gratuito y de alcance nacional, funciona como la llave para activar múltiples beneficios en materia de salud, movilidad, educación, empleo y trámites administrativos. A continuación, un repaso actualizado sobre los principales derechos que otorga y por qué es tan importante mantenerlo vigente.
Cobertura de salud al 100%
Uno de los beneficios más relevantes del CUD es el acceso a la cobertura total de prestaciones médicas vinculadas a la discapacidad. Obras sociales y prepagas deben cubrir terapias, tratamientos de rehabilitación, acompañamientos educativos, medicamentos específicos y elementos de apoyo técnico como prótesis y ortesis, según la normativa vigente. Esta cobertura integral está respaldada por el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Transporte público gratuito en todo el país
El CUD habilita a viajar de manera gratuita en transporte público terrestre: colectivos, trenes, subtes y micros de corta, media y larga distancia. En los servicios interurbanos, basta con realizar la reserva correspondiente, un trámite que desde 2026 se gestiona mayoritariamente en plataformas digitales. En algunos casos, el beneficio se extiende a un acompañante.
Además, el certificado permite solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, que otorga beneficios adicionales como libre estacionamiento en zonas específicas y exención del pago de peajes en determinados corredores viales.
Asignaciones y apoyos económicos
Las personas titulares del CUD pueden acceder a distintas asignaciones familiares, entre ellas la asignación por hijo con discapacidad y otras que contemplan situaciones particulares, como maternidad en casos de síndrome de Down. Estos beneficios se complementan con programas de apoyo económico que dependen de distintos organismos estatales.
Beneficios impositivos y acceso a compra de vehículos
Otro punto importante es la posibilidad de obtener exenciones impositivas. El CUD permite acceder a la compra de vehículos con exención del IVA en unidades nacionales y reducción o eliminación de impuestos en autos importados, siempre bajo los criterios establecidos por la normativa vigente.
Derechos laborales y acceso a programas de empleo
Las personas con discapacidad que cuentan con el CUD integran el cupo laboral del 4% dentro de organismos estatales y pueden acceder a programas de empleo orientados a mejorar la inserción laboral. Este acceso es clave para promover la igualdad de oportunidades y la autonomía económica.
Facilidades administrativas y exención de tasas
En muchas municipalidades, el CUD permite gestionar exenciones de tasas locales, reduciendo costos asociados a trámites y servicios administrativos. También habilita el acceso a espacios para desarrollar emprendimientos dentro de edificios estatales.