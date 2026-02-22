Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta clave para garantizar derechos y acceso a prestaciones fundamentales para millones de personas en Argentina. Se trata de un documento público, gratuito y válido en todo el país, que acredita la existencia de una discapacidad y habilita beneficios vinculados a salud, transporte, educación, empleo y asistencia social. Según la normativa vigente, el CUD permite ejercer los derechos establecidos en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, pilares del sistema de protección integral para personas con discapacidad.

Acceso a la salud: uno de los beneficios más importantes

Contar con el CUD abre la puerta a una cobertura del 100% en tratamientos, medicamentos, rehabilitación, prótesis y apoyos educativos relacionados con la discapacidad certificada. Esto es garantizado por obras sociales, prepagas y el sistema público de salud, lo que representa un alivio económico enorme para las familias que requieren tratamientos continuos o de alto costo.

¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

Transporte público gratuito en todo el país

Otro beneficio esencial es el transporte totalmente gratuito en colectivos, trenes, subtes y micros de corta, media y larga distancia. Esta medida facilita el acceso a tratamientos médicos, actividades educativas y laborales, y favorece la autonomía de las personas con discapacidad.

Asignaciones familiares y beneficios económicos

El CUD también habilita una serie de prestaciones económicas, como la asignación por hijo con discapacidad, la ayuda escolar anual y, en casos específicos, la asignación por maternidad vinculada a síndrome de Down. Además, en algunas provincias y municipios se aplican exenciones de impuestos y tasas, como peajes, patentes y tributos locales, lo que aporta un alivio financiero adicional.

Derechos laborales e inclusión

Las personas titulares del CUD acceden al cupo laboral del 4% de empleo en organismos del Estado, además de programas especiales de capacitación y oportunidades de inserción laboral. Esto busca promover la inclusión plena y reducir las barreras que históricamente han dificultado el acceso al trabajo formal.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Municipalidad de Zapala.

Beneficios para adquirir vehículos

El certificado también permite solicitar exención del IVA en la compra de automotores nacionales y otros beneficios impositivos para vehículos importados destinados al traslado de la persona con discapacidad. Este punto es especialmente relevante para familias que deben realizar múltiples traslados semanales.

Proceso de tramitación: sencillo y gratuito

Para obtener el CUD se requiere evaluación de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, encargada de determinar si corresponde la certificación. El trámite es personal, voluntario y totalmente gratuito. Se deben presentar diagnósticos médicos actualizados, estudios complementarios e informes de especialistas cuando corresponda.

Un documento que garantiza derechos y facilita la vida cotidiana

En síntesis, el Certificado Único de Discapacidad no solo es un documento administrativo: es una puerta de acceso a derechos esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de las personas y sus familias. Su correcta tramitación permite obtener beneficios indispensables y promueve la inclusión plena en la sociedad argentina.