Canal 26
Por Canal 26
martes, 24 de febrero de 2026, 13:12
Cuáles son los beneficios del CUD para la educación
Cuáles son los beneficios del CUD para la educación Foto: Unsplash.

En nuestro país, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no es solo un documento administrativo: es una herramienta clave para garantizar (entre otras cosas)el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

Certificado Único de Discapacidad, CUD. Foto: redes sociales.

Respaldado por la Ley Nacional N.º 24.901 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el CUD obliga al sistema educativo tanto público como privado a eliminar barreras que dificultan el aprendizaje y la participación plena de los estudiantes. Por este motivo, es importante entender cuáles son sus beneficios y cómo acceder a ellos de forma correcta.

CUD: los beneficios escolares y el acceso a la educación integral

Según el Poder Judicial de Buenos Aires, uno de los beneficios más importantes en el ámbito escolar es el acceso al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, con cobertura del 100% por parte de obras sociales y prepagas.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

Entre las prestaciones incluidas se encuentran:

  • Maestro/a de Apoyo a la Inclusión (MAI): profesional que acompaña la trayectoria escolar del estudiante y articula con la institución educativa.
  • Acompañante Personal No Docente (APND): figura que asiste en la autonomía y participación dentro del aula.
  • Adaptaciones curriculares: adecuación de contenidos, estrategias pedagógicas y evaluaciones según las necesidades individuales.

Estas herramientas permiten garantizar una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Además, el CUD ayuda a acceder a beneficios económicos vinculados a la escolaridad del menor y apoyo escolar permanente, siempre y cuando el niño o la niña se encuentre dentro de una institución con cierta regularidad.

Por otro lado, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la titularidad del CUD habilita el acceso a asignación Familiar por Hijo con Discapacidad para acompañar a las familias frente a los costos extra que pueden implicar la formación y el apoyo especializado.

Escuela, colegios. Foto: Unsplash.

Acceso a tecnología y educación superior

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destaca que el CUD también garantiza:

  • Prioridad en programas de estimulación temprana.
  • Acceso a recursos tecnológicos adaptados.
  • Activación de programas de accesibilidad en universidades nacionales.

En el nivel superior, la presentación del certificado permite solicitar materiales en braille, intérpretes de lengua de señas argentina, formatos digitales accesibles y otros apoyos que favorecen la permanencia y el egreso.

El trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad es gratuito y voluntario. De acuerdo con las actualizaciones vigentes en 2026, muchos certificados ya no requieren renovación periódica, lo que facilita la continuidad de los beneficios educativos y reduce cargas administrativas para las familias.