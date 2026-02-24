Cuáles son los beneficios del CUD para la educación Foto: Unsplash.

En nuestro país, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no es solo un documento administrativo: es una herramienta clave para garantizar (entre otras cosas)el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

Certificado Único de Discapacidad, CUD. Foto: redes sociales.

Respaldado por la Ley Nacional N.º 24.901 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el CUD obliga al sistema educativo tanto público como privado a eliminar barreras que dificultan el aprendizaje y la participación plena de los estudiantes. Por este motivo, es importante entender cuáles son sus beneficios y cómo acceder a ellos de forma correcta.

CUD: los beneficios escolares y el acceso a la educación integral

Según el Poder Judicial de Buenos Aires, uno de los beneficios más importantes en el ámbito escolar es el acceso al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, con cobertura del 100% por parte de obras sociales y prepagas.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

Entre las prestaciones incluidas se encuentran:

Maestro/a de Apoyo a la Inclusión (MAI): profesional que acompaña la trayectoria escolar del estudiante y articula con la institución educativa.

Acompañante Personal No Docente (APND): figura que asiste en la autonomía y participación dentro del aula.

Adaptaciones curriculares: adecuación de contenidos, estrategias pedagógicas y evaluaciones según las necesidades individuales.

Estas herramientas permiten garantizar una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Además, el CUD ayuda a acceder a beneficios económicos vinculados a la escolaridad del menor y apoyo escolar permanente, siempre y cuando el niño o la niña se encuentre dentro de una institución con cierta regularidad.

Por otro lado, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la titularidad del CUD habilita el acceso a asignación Familiar por Hijo con Discapacidad para acompañar a las familias frente a los costos extra que pueden implicar la formación y el apoyo especializado.

Escuela, colegios. Foto: Unsplash.

Acceso a tecnología y educación superior

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destaca que el CUD también garantiza:

Prioridad en programas de estimulación temprana.

Acceso a recursos tecnológicos adaptados.

Activación de programas de accesibilidad en universidades nacionales.

En el nivel superior, la presentación del certificado permite solicitar materiales en braille, intérpretes de lengua de señas argentina, formatos digitales accesibles y otros apoyos que favorecen la permanencia y el egreso.

El trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad es gratuito y voluntario. De acuerdo con las actualizaciones vigentes en 2026, muchos certificados ya no requieren renovación periódica, lo que facilita la continuidad de los beneficios educativos y reduce cargas administrativas para las familias.