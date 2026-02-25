Paro de controladores aéreos Foto: Foto generada con IA

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza se prepara para una jornada compleja este jueves 26 de febrero, cuando comenzará una nueva serie de medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El paro, que forma parte de un plan de lucha nacional, impactará directamente en la operación de vuelos y podría generar demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones en pleno movimiento turístico de fin de temporada.

Aeropuerto de Ezeiza

¿Qué pasa este jueves?

Según el cronograma difundido por el gremio, el primer tramo del paro se realizará entre las 15 y las 18, afectando a toda la aviación, tanto nacional como internacional. Durante ese período, los controladores aéreos limitarán autorizaciones de despegue y la gestión de planes de vuelo, lo que implica que muchas aeronaves no podrán partir dentro de esa franja horaria.

Aunque los aeropuertos permanecerán abiertos, la restricción técnica puede desatar demoras en cadena que se extiendan hacia el resto del día, alterando conexiones y obligando a las aerolíneas a reprogramar su operación.

¿Por qué se realiza la medida?

ATEPSA sostiene que el conflicto responde a la falta de avances salariales y a desacuerdos con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La conciliación obligatoria que había frenado los paros en semanas previas quedó sin efecto, y el sindicato afirma que las negociaciones no lograron ofrecer una “respuesta integral” a sus reclamos.

La protesta forma parte de un plan de lucha de cinco días, que comenzará este jueves y se extenderá, con distintas modalidades, hasta el lunes 2 de marzo.

Avión, vuelo, aeropuerto. Foto: Freepik.

Cómo sigue el cronograma de paros

Estas son las próximas interrupciones previstas por ATEPSA:

Jueves 26/2 – 15 a 18: afecta a toda la aviación.

Viernes 27/2 – 19 a 22: nuevamente para todos los tipos de vuelo.

Sábado 28/2 – 13 a 16: alcanza solo a la aviación general y no regular (vuelos privados y ejecutivos).

Domingo 1/3 – 9 a 12: afecta a vuelos comerciales regulares de destino nacional.

Lunes 2/3 – 5 a 8: vuelve a abarcar a toda la aviación.

Durante los paros, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se limitarán tareas administrativas asociadas. Los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y aeronaves en emergencia quedan exceptuados.

¿Cómo afecta a los pasajeros?

Para quienes tengan un vuelo programado desde Ezeiza durante estos días, especialmente este jueves por la tarde, las autoridades y el gremio recomiendan:

Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de ir al aeropuerto .

Estar atentos a reprogramaciones enviadas por correo o app .

Considerar que, aunque el paro dura tres horas, las demoras pueden prolongarse por la reorganización operativa posterior.

Las aerolíneas suelen ajustar sus grillas con anticipación, pero advierten que la dinámica puede cambiar según la evolución del conflicto gremial.

¿Se puede suspender la medida?

En los días previos, el gremio convocó a una asamblea en la que se discutirán detalles técnicos y posibles alternativas. En ocasiones anteriores, el Gobierno recurrió a la conciliación obligatoria para frenar el impacto, aunque por ahora no hay confirmación de que esto vuelva a ocurrir.