La playa de Villa Gesell mostró un fuerte impacto ambiental luego del paso del Enduro del Verano, la competencia de motocross y cuatriciclos más importante de Latinoamérica y una de las más convocantes del mundo.

Cada febrero, miles de participantes y espectadores llegan a la ciudad para vivir el espectáculo motor. Sin embargo, tras el evento quedaron visibles las huellas en la arena: sectores removidos, médanos alterados y residuos dispersos en distintas áreas.

Especialistas advierten que la circulación masiva de motos y cuatriciclos sobre ecosistemas costeros frágiles puede afectar la biodiversidad, erosionar médanos y alterar hábitats naturales que cumplen una función clave como barrera contra la erosión y las tormentas.

Descontrol en Pinamar y Villa Gesell con picadas de motos y camionetas

La temporada de verano volvió a encender las alarmas en Villa Gesell luego de un nuevo siniestro protagonizado por un menor que conducía un cuatriciclo en la zona de médanos. El episodio ocurrió en medio de un contexto marcado por una serie de accidentes reiterados, muchos de ellos vinculados a maniobras temerarias y al uso de vehículos de gran potencia en áreas recreativas. De acuerdo con la información difundida por C5N, el menor circulaba a bordo de una Yamaha Raptor 700 cuando impactó contra una Dodge Ram, en un choque que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Este caso generó una fuerte reacción entre quienes se encontraban en el lugar. En las imágenes se escucha a los presentes pedir desesperadamente una ambulancia, mientras asistían al menor que quedó tendido sobre la arena. Según la misma fuente, el adolescente participaba de presuntas “picadas” al momento del choque, un comportamiento que se ha vuelto tristemente frecuente en la zona.

Un problema que se repite cada temporada

Este nuevo accidente se suma a una larga lista de hechos similares registrados en la Costa Atlántica durante el verano. En semanas recientes, distintas localidades reportaron colisiones, vuelcos y conductas imprudentes vinculadas al uso de cuatriciclos, motos y UTV. El caso más recordado es el de Bastián Jerez, el niño herido de gravedad en Pinamar tras la colisión entre un UTV y una camioneta, lo que abrió un intenso debate sobre controles, responsabilidad adulta y la falta de regulación en zonas de médanos.

Las autoridades vienen advirtiendo que muchos de estos accidentes ocurren fuera de las áreas habilitadas, donde no existen medidas de seguridad ni supervisión. En paralelo, los operativos de control durante eventos como el Enduro del Verano también han revelado conductas peligrosas, como vehículos que circulan a alta velocidad entre motociclistas y turistas. En uno de esos casos, un conductor fue detenido luego de invadir una concentración de motos con una camioneta, realizando maniobras bruscas en un entorno altamente concurrido.