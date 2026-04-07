CLUB DE PESCA, CAZA Y NÁUTICA Foto: Villa Gesell Municipio

Con la caña preparada y la vista fija en el horizonte, Villa Gesell será nuevamente escenario de uno de los campeonatos de pesca más convocantes del calendario nacional. El domingo 19 de abril, cientos de participantes competirán por premios en efectivo que incluyen un primer premio de $2 millones para la pieza de mayor peso.

La jornada se desarrollará entre las 10 y las 15 horas en las playas del sur de la ciudad, en el tramo comprendido entre los Paseos 142 y 158, un sector elegido por sus condiciones para la pesca desde costa y la práctica de lanzamientos de larga distancia.

El evento es organizado por el Club de Pesca, Caza y Náutica de Villa Gesell, una institución con más de 70 años de trayectoria, que año tras año convoca tanto a pescadores experimentados como a aficionados de distintos puntos del país.

CLUB DE PESCA, CAZA Y NÁUTICA Foto: Villa Gesell Municipio

Premios, categorías y modalidades de competencia

Además del premio principal, el concurso contempla reconocimientos por categorías, entre ellas damas, cadetes y socios, y entregará premios en efectivo hasta el décimo puesto, lo que amplía las posibilidades de los participantes.

La competencia contará también con un sector específico para lanzamientos en modalidad péndulo, una disciplina técnica que suele atraer a los pescadores más especializados y suma atractivo deportivo al encuentro.

En cuanto a la inscripción, quienes se anoten hasta el 11 de abril deberán abonar 50 mil pesos, mientras que el valor asciende a 70 mil pesos para los registros posteriores. Como incentivo adicional, los inscriptos de manera anticipada participarán de sorteos en efectivo durante la jornada.

CLUB DE PESCA, CAZA Y NÁUTICA Foto: Villa Gesell Municipio

Pesca responsable y cuidado de las especies

Más allá del carácter competitivo, la organización volvió a poner el foco en la pesca responsable. En esta edición, el pez guitarra (melgacho) quedó excluido de la clasificación, en línea con las medidas de protección de especies consideradas vulnerables en la costa bonaerense.

La combinación de tradición, camaradería y contacto con la naturaleza convierte al torneo de Villa Gesell en mucho más que una competencia. Cada lanzamiento, cada captura y cada espera frente al mar forman parte de un ritual que se renueva año tras año.

Con premios millonarios en juego y un fuerte compromiso ambiental, el concurso promete volver a ser una cita destacada dentro del calendario deportivo de la ciudad y una excusa perfecta para disfrutar del mar en temporada alta de pesca.