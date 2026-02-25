Multas Foto: Canal 26

El principal corredor a Chile, la Ruta Nacional 7, es escenario de miles de vehículos transitando día a día y también lo es de infracciones. Por eso, la Municipalidad de Las Heras aplicará multas a aquellos que cometan infracciones en su territorio, con la posibilidad de que las denuncias de las mismas sean realizadas vía WhatsApp.

La medida llegará también a todas las rutas nacionales y provinciales que atraviesen la localidad, debido a un creciente número de denuncias por siniestros viales. El decreto municipal N° 240/2026 publicado el martes 24 de febrero con la firma del intendente Francisco Lo Presti, se basa en la Ley Provincial N° 9024, que le permite a los municipios asumir este poder en cuanto a la responsabilidad vial mientras que se limite al juzgamiento administrativo dentro de su territorio.

Qué maniobras serán multadas

Amparado en la normativa provincial, el municipio de Las Heras aplicará sanciones a quienes realicen adelantamientos sobre doble línea amarilla; efectúen sobrepasos en curvas, puentes o cruces debidamente señalizados; circulen en contramano; y concreten cualquier otra maniobra taxativamente prohibida por la Ley 9.024 que implique un peligro real e inminente para terceros.

“Quedan expresamente excluidas infracciones que requieran medición técnica o instrumental, tales como exceso de velocidad, alcoholemia, pesaje o verificación mecánica específica", afirma el municipio sobre los alcances de las infracciones tipificadas en el nuevo decreto.

Cómo funcionan las denuncias por WhatsApp: el paso a paso

Los ciudadanos que quieran realizar una denuncia vía WhatsApp deben enviar registros gráficos que serán de carácter “meramente operativo y preventivo”. Además, "el envío del material no constituye denuncia formal ni genera infracción automática", según el decreto oficial.

“El tratamiento de los datos personales contenidos en los registros se ajustará a la Ley 25.326, garantizando confidencialidad, uso exclusivo para fines administrativos y acceso restringido. La remisión maliciosa de registros falsos podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes”, agrega.

Luego, el funcionario deberá interceptar al vehículo para identificarlo y labrarle el acta. La actuación procederá cuando se advierta infracción tipificada; existan elementos de juicio suficientes para identificar al infractor; y exista contemporaneidad razonable.

Para evitar confusiones o interpretaciones erróneas, el agente interviniente deberá dejar asentado en el acta cuál fue el material visual examinado, detallando fecha, horario, formato y vía por la que fue recibido.

Una vez verificada la falta, el involucrado será notificado mediante un acta en la que deberá constar de manera expresa que la infracción se comprobó a partir de un registro audiovisual utilizado como prueba digital.

“Los registros serán resguardados en soporte digital institucional y contarán con mecanismos de seguridad que garanticen su integridad, inalterabilidad y trazabilidad. Deberán conservarse por un plazo mínimo de dos años o hasta que la resolución administrativa quede firme”, precisaron desde Las Heras.

“Está garantizado el pleno ejercicio del derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso, conforme a lo establecido en la Ley 9003”, remarcaron.