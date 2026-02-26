TelePASE Foto: Foto generada con IA

El 2026 comenzó con cambios fuertes para quienes circulan por autopistas y rutas nacionales: desde el 26 de febrero, los peajes aumentan hasta un 19% y desaparece por completo el histórico descuento del TelePASE. La medida afecta a millones de usuarios que utilizaban el pago automático para ahorrar tiempo… y también dinero. Ahora, ambos sistemas —manual y TelePASE— pasan a costar lo mismo.

Este cambio llega en medio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra diez tramos estratégicos de la red nacional. La actualización se oficializó mediante la Resolución 248/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras una instancia de participación ciudadana.

Aumentan los peajes en autopistas. Foto: IA/Canal26

TelePASE: ¿cuál era el descuento y por qué desapareció?

Hasta ahora, quienes usaban TelePASE podían acceder a bonificaciones que variaban entre el 10% y el 30%, dependiendo de la concesión y del tramo. Esta diferencia impulsó durante años la adopción masiva del sistema de pago automático.

Sin embargo, el nuevo cuadro tarifario elimina por completo esa distinción, dejando a todos los usuarios —sin importar el método de pago— frente a una tarifa única. Según Vialidad Nacional, la decisión busca recomponer costos operativos y unificar criterios tarifarios, en línea con la transición hacia un esquema más privado.

La eliminación del beneficio implica que, si solías usar TelePASE, el aumento real es mayor que el 19% anunciado, porque además perdés la bonificación diferencial. En rutas nacionales como la 3, 5, 7, 8, 9, 205 y 226, el impacto en el bolsillo se siente especialmente, ya que en muchos casos el valor preferencial era significativamente menor al actual.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

TelePASE 2026: estos son los valores actualizados en peajes y rutas de Argentina

Con la nueva estructura tarifaria, estos son los valores vigentes desde el 26 de febrero de 2026:

Autopista Ricchieri

Motocicletas: $650 (hora pico: $750)

Autos hasta 2 ejes y hasta 2,10 m: $1.300 (hora pico: $1.500)

Autos 2 ejes + más de 2,10 m o rueda doble: $2.600 (hora pico: $3.000)

Vehículos de 3 o 4 ejes: $2.600 (hora pico: $3.000)

Más de 3 ejes y altura superior / rueda doble: $3.900 (hora pico: $4.500)

5 o 6 ejes: $5.200 (hora pico: $6.000)

Más de 6 ejes: $6.500 (hora pico: $7.500)

Rutas nacionales concesionadas

Autos hasta 2 ejes y hasta 2,30 m: $1.500

Autos hasta 2 ejes y más de 2,30 m o rueda doble: $3.000

3 o 4 ejes hasta 2,30 m: $4.500

3 o 4 ejes + altura mayor o rueda doble: $6.000

5 o 6 ejes: $7.500

Más de 6 ejes: $9.000

¿Cómo impacta esto en tu viaje?

Para un usuario habitual de TelePASE, el gasto en movilidad sube considerablemente: no solo aumentan las tarifas, sino que también desaparece el ahorro por pago automático. En plena temporada turística y en un contexto de alza en combustibles y costos logísticos, el cambio repercute de forma directa en el presupuesto familiar y en el transporte de cargas.