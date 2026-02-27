Tras su reapertura, la estación Uruguay de la Línea B del subte se suma al horario extendido:

Nueva Estación Uruguay Foto: x

Luego de su remodelación y posterior reapertura, la estación Uruguay de la Línea B se suma al horario extendido del subte: desde este viernes 27 de febrero, reemplazará a Callao en el servicio que funciona todos los viernes y sábados hasta las 2 de la madrugada.

Cabe señalar que la extensión horaria tiene como objetivo facilitar la movilidad de los ciudadanos y turistas, en un corredor que cuenta con gran cantidad de espacios culturales.

De esta manera y según lo informado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el último tren de Juan Manuel de Rosas saldrá a la 1, mientras que el último servicio de Leandro N. Alem partirá a la 1.30.

Según las autoridades porteñas, las estaciones que permanecen abiertas fueron elegidas estratégicamente. Estas son: Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Desde Emova sostienen que la extensión horaria es “una iniciativa que busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas”.

Reabrió la estación Uruguay de la Línea B: qué obras se hicieron

La estación Uruguay reabrió con una impactante renovación artística que homenajea al icónico teatro porteño. Esta remodelación incluye una intervención de más de 4 mil lámparas LED y una ambientación que recrea el espíritu de la avenida Corrientes.

La renovación forma parte de un plan integral de puesta en valor de estaciones y rinde homenaje a la emblemática Avenida Corrientes y a la época dorada de sus teatros.

Nueva Estación Uruguay Foto: x

Telones, butacas, luminarias tipo marquesina y candilejas componen una ambientación pensada para que los pasajeros se sientan dentro de una sala teatral en pleno corazón de la Ciudad.

Este proyecto fue desarrollado a partir de un convenio con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales y contó con la dirección artística de la reconocida escenografía Mariana Tirantte.

Obras en la estación Uruguay de la línea B del subte. Foto: X @basubte

Ante la magnitud del montaje simulando las luces y los brillos de las calles corrientes, desde SBASE explicaron que el diseño contempló medidas de seguridad específicas para minimizar riesgos. De hecho, las únicas lámparas que se encuentran expuestas se encuentran entre ambos andenes, fuera del alcance de los pasajeros.