Centro de Convenciones Foto: @flaneurbano

Una nueva forma de turismo asoma en el horizonte y promete reformar el paradigma de este sector económico en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés), y representa hoy el 25% de los viajes internacionales. Una propuesta del sector empresarial plantea aprovechar la oportunidad y subirse a esta ola.

La capital argentina se posiciona como líder en el ránking latinoamericano como sede de eventos, razón por la cual la Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE), impulsa la creación de un polo ferial en el sur de la ciudad. La medida tendría como objetivo adelantarse al auge de este tipo de turismo y aprovechar al máximo las jugosas oportunidades económicas que se presentarán en el futuro.

“El polo tiene como objetivo mejorar la logística, generar empleo y consolidar la actividad ferial como motor económico y social en un sector urbano que no termina de consolidarse”, explicó Pablo Ruda, presidente de CAIFE.

El Parque de la Ciudad se convierte en el Parque de Invierno. Foto: GCBA.

De concretarse, el nuevo centro destinado a eventos se ubicaría en el predio del Parque de la Ciudad, en el barrio porteño de Villa Soldati.

“Creemos que es necesario aumentar la oferta de predios feriales, y balancearla con la que existe y está concentrada en la zona Norte de la Ciudad. Hay un enorme potencial de crecimiento del sector, pero los predios disponibles no están bien ubicados, la logística es compleja y el espacio es limitado”, explicó Ruda y advirtió que “la concentración encarece los costos y dificulta el desarrollo de las exposiciones”.

Los detalles detrás del proyecto del Polo Ferial

No solo se prevé la construcción de pabellones y salas de exhibición, sino que también incluye la construcción de hoteles de tres a cinco estrellas, locales comerciales y gastronómicos, un centro de logística, oficinas y talleres para empresas del sector.

“El parque de la Ciudad cuenta con 75 hectáreas con conexiones mediante el transporte público y acceso adecuado para camiones sin complicar el tránsito de la ciudad”, detalló Ruda, y destacó que “una parte de ese espacio que hoy está desaprovechado podría utilizarse para generar un polo ferial, respetando la actual fisonomía y los espacios verdes y el arbolado del lugar para su uso público. La idea es armar construcciones modulares, con materiales sustentables, que se puedan ir escalando”.

Congreso Mundial de Residuos Sólidos ISWA 2025. Buenos Aires, octubre 2025. Foto: Prensa ISWA 2025

Lo cierto es que aún no se compartió una estimación del monto de inversiones que requeriría el proyecto, aunque el Presidente del organismo aclaró que se trataría de una iniciativa público privada en la que participaría la Ciudad junto con empresas desarrolladoras.

Además de la CAIFE, la propuesta es validada por la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Comercio de Buenos Aires (FECOBA). Fue presentada ante el Consejo de Planeamiento estratégico de la ciudad a fines del año pasado y podría ser tratada este año por la Legislatura porteña.

Turismo de convenciones: el futuro del turismo de negocios en el país

En el último año se realizaron más de 3.900 convenciones y exposiciones en Argentina, siendo la Ciudad de Buenos Aires la principal sede, según datos del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones (OETR Argentina). A la capital porteña le siguen Mar del Plata, Córdoba y Rosario.

“Las proyecciones internacionales indican que cada viajero de negocios y convenciones gasta en el destino entre 3 y 5 veces más que un turista convencional. Y más de la mitad de esos viajeros vuelven más adelante solos o con sus familias a vacacionar”, señaló Pablo Ruda.

El impacto que tienen este tipo de eventos en el mercado laboral es claro: cada evento puede generar entre 5.000 y 10.000 empleos indirectos entre la logística, catering, armado de los stands, traductores, presentadores, promotores y proveedores de servicios como imagen y sonido.

No solo que atrae divisas, sino que también, permite conocer el país a turistas que, si son seducidos, pueden revisitar las ciudades con su familia. Además, impulsa la formación de profesionales, la innovación tecnológica y la cooperación entre los sectores público y privado.