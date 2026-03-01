Los aviones caza F-16 que adquirió Argentina. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Tras la adquisición de los caza F-16 por parte de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) provenientes de Dinamarca y también el convenio firmado con los Estados Unidos para que entrene a los pilotos argentinos en el uso de las aeronaves en el marco de la coperación entre nuestro país y Washington, las FAA brindaron detalles sobre el contrato con la empresa estadounidense Top Aces, encargada del mencionado entrenamiento de instructores de los caza F-16 Fighting Falcon.

Según la información oficial el contrato se enmarca dentro de la una Letter of Agreement (LOA) firmada con el gobierno de EE.UU. en diciembre de 2024. Eso se traduce en que su ejecución no representa un gasto adicional, debido a que se integra al presupuesto comprometido bajo dicha LOA.

Los aviones F-16, la nueva joya de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@drjorgerachid

Según el comunicado de la FAA, “el acuerdo fue firmado por el gobierno de los Estados Unidos de América con dicha empresa”, por lo que la capacitación y entrenamiento fue propuesta por Washington como parte del paquete integral vinculado a la venta de los F-16.

Por lo tanto, la ejecución del contrato se desarrollará a través de un esquema “On-Demand”, lo que le permitirá ajustar las fases de instrucción a las necesidades operativas y mediante avance el proceso de incorporación de las aeronaves y el personal.

El contrato de Argentina con Top Aces

La adjudicación del contrato a Top Aces se anunció el pasado 24 de febrero de 2026 por parte del Departamento de Defensa de los EE.UU., que estableció un monto de 33.193.783 dólares a fin de brindar servicios de entrenamiento a los futuros instructores argentinos de los F-16.

El fin es que los pilotos de una nación socia “alcancen capacidad operativa independiente fuera del territorio continental estadounidense”.

Las tareas se llevarán a cabo en la Argentina y se extenderán hasta el 30 de junio de 2029. El proceso de contratación estuvo a cargo del 338th Contracting Squadron, con base en la Joint Base San Antonio–Randolph, y se inscribe dentro del Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS), financiado con partidas correspondientes al año fiscal 2026.

La capacitación de instructores representa una instancia decisiva en la incorporación del sistema de armas F-16. Este paso permitirá afianzar la doctrina operativa, unificar criterios de empleo y potenciar la capacidad de formación dentro de la propia Fuerza. Contar con un plantel de instructores nacionales no solo agilizará la preparación de nuevas tripulaciones, sino que también disminuirá la dependencia de apoyos externos y garantizará la continuidad del entrenamiento en el ámbito local.

Los F-16. Foto: Reuters.

Esta fase se articula, además, con el adiestramiento técnico que el personal de mantenimiento ya desarrolla junto a Top Aces en Mesa, Arizona, en el marco del programa Peace Condor, donde se dictan cursos de especialización y mantenimiento específicos para la plataforma.

En ese sentido, la Fuerza Aérea subrayó que el acuerdo con la compañía constituye un componente estratégico para consolidar la operatividad del F-16. La formación integral -que abarca tanto a pilotos como a técnicos- aparece así como un requisito central para alcanzar, en los próximos años, el nivel de alistamiento necesario que permita declarar plenamente operativo al nuevo sistema.