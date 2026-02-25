La Fuerza Aérea Argentina avanza con el programa de los cazas F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Mientras avanza el proceso de incorporación de los cazas F-16 AM/BM Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina (FAA), el personal designado para operar y sostener el nuevo sistema de armas continúa su capacitación en Estados Unidos, en el marco del Programa Peace Condor.

Durante los primeros días de enero, efectivos argentinos desarrollaron actividades en la Base Aérea Davis-Monthan, en el estado de Arizona, donde mantuvieron intercambios con el 305th Rescue Squadron, unidad especializada en misiones de Búsqueda y Rescate en Combate (Combat Search and Rescue, CSAR).

La instancia permitió profundizar en procedimientos y capacidades vinculadas a la recuperación de pilotos en entornos hostiles, un componente clave dentro del esquema operativo del F-16, al impactar directamente en la supervivencia de las tripulaciones y en la efectividad de las misiones.

La instancia permitió profundizar en procedimientos y capacidades vinculadas a la recuperación de pilotos en entornos hostiles Foto: Ministerio de Defensa.

La integración de capacidades CSAR resulta especialmente relevante para fuerzas aéreas que incorporan un sistema de armas de primera línea. En el caso argentino, la llegada de los primeros seis F-16 AM/BM a comienzos de diciembre pasado no solo implicó la recepción de las aeronaves, sino también el inicio de un proceso de adaptación doctrinaria, logística y operativa destinado a garantizar su sostenimiento en escenarios de mayor complejidad.

Formación integral en el marco del programa F-16

La capacitación en Estados Unidos forma parte de un esquema más amplio de transferencia de conocimiento que la FAA desarrolla desde 2024, tras la firma del acuerdo de adquisición de los F-16 MLU provenientes de Dinamarca.

La capacitación forma parte de un esquema más amplio de transferencia de conocimiento que la FAA desarrolla desde 2024. Foto: Ministerio de Defensa.

El proceso incluye la adecuación de documentación técnica, la implementación de sistemas de gestión logística y la estandarización de procedimientos de mantenimiento, además de la formación de pilotos, técnicos y especialistas en logística y planificación operativa.

Las aeronaves arribadas en diciembre de 2025 permanecen actualmente en proceso de alistamiento técnico y adecuación de sistemas, sin haber iniciado aún operaciones de vuelo tras su ceremonia de recepción, encabezada por el presidente Javier Milei.

Cursos específicos sobre los F-16

En los últimos meses, distintos grupos de técnicos argentinos participaron de cursos específicos sobre mantenimiento, gestión de repuestos y soporte de sistemas electrónicos. En junio de 2025, personal de la FAA realizó en Estados Unidos instancias iniciales de capacitación práctica vinculadas al sostenimiento de la célula, el motor y los sistemas asociados del F-16. Esta primera fase se desarrolló en instalaciones de la empresa Top Aces, en la ciudad de Mesa, antes del arribo de las aeronaves al país.

Posteriormente, en septiembre de 2025, una delegación técnica completó en Kolding la aceptación del primer paquete logístico del Programa Peace Condor. Allí, se realizó la verificación física y documental del material bajo el sistema de gestión ILIAS, utilizado por la Real Fuerza Aérea Danesa e incorporado por Argentina. Ese envío marcó el inicio formal de la transferencia logística hacia el país y sentó las bases del soporte técnico para la flota.

Avances logísticos para el inicio de la actividad de vuelo del #F16



Durante estos días se recibieron contenedores con una parte sustancial del soporte logístico necesario para el inicio de las operaciones. pic.twitter.com/pAAIcGO69O — FuerzaAéreaArgentina (@FuerzaAerea_Arg) January 21, 2026

El paso más reciente se concretó con la recepción de un nuevo paquete logístico en el Área de Material Río Cuarto (ARMACUAR). El pasado 21 de enero arribaron 50 contenedores con herramientas, repuestos, componentes y armamento destinados a sostener las futuras operaciones del sistema F-16, un avance clave para estructurar en territorio argentino la infraestructura necesaria para mantener la operatividad de la flota.