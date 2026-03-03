Trámites para la jubilación Foto: Foto generada con IA

Acceder a la cobertura médica después de obtener la jubilación es una de las principales prioridades para miles de personas en Argentina. El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa siendo la obra social más utilizada por jubilados, pensionados y adultos mayores. Si recientemente te jubilaste —o estás en pleno trámite previsional—, la inscripción puede hacerse de forma sencilla, en la mayoría de los casos completamente online. A continuación, te explicamos paso a paso cómo iniciar tu afiliación, qué documentos necesitás y quiénes pueden sumarse.

Quiénes pueden afiliarse a PAMI

PAMI contempla distintas modalidades de afiliación para adecuarse a cada situación previsional:

Afiliación titular definitiva: aplica a jubilados y pensionados que ya cobran su haber mensual. En este caso, los aportes de salud se derivan automáticamente a PAMI y la afiliación es plena, otorgando acceso a todas las prestaciones médicas.

Afiliación provisoria: disponible para quienes aún están tramitando una jubilación, retiro o pensión. Permite acceder a la cobertura mientras ANSES resuelve el beneficio.

Familiares a cargo: pueden incorporarse cónyuge, hijos menores, hijos estudiantes hasta los 25 años, hijos con incapacidad permanente o transitoria, concubinos sin beneficio previsional y ascendientes sin cobertura (padres, madres o abuelos).

Mayores de 70 años sin beneficio previsional: pueden acceder a una afiliación renovable anualmente que garantiza cobertura médica básica.

Jubilados, ANSES, jubilaciones, pensionados. Foto: IA/Canal26

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para que la inscripción sea rápida, es importante tener a mano los siguientes documentos:

DNI vigente con domicilio actualizado o constancia de trámite emitida por RENAPER.

Último recibo de cobro (si ya percibís tu jubilación).

CODEM emitido por ANSES , donde figura la derivación de aportes.

Número de CUIL o CUIT.

Contar con esta información desde el inicio acelera notablemente la gestión.

Cómo realizar la inscripción paso a paso

Actualmente, la afiliación titular definitiva es un trámite 100% digital que puede resolverse en pocos minutos. Este es el procedimiento:

1. Ingresá al sitio web oficial de PAMI

Debés acceder a la página institucional y seleccionar la opción “Iniciar este trámite web”.

2. Completá tus datos personales

El sistema te pedirá cargar información básica y adjuntar la documentación solicitada. En casos de trámites definitivos, PAMI cruza automáticamente datos con ANSES y RENAPER para verificar identidad y situación previsional.

3. Respondé la encuesta de salud obligatoria

Es un paso breve pero necesario para completar la afiliación. Es importante no interrumpir la conexión mientras se completa.

Jubilados Foto: Foto generada con IA

4. Enviá el formulario y esperá la confirmación

Una vez aprobado el trámite, recibirás por correo electrónico tu credencial digital, junto con la cartilla médica correspondiente. Desde ese momento ya podés usar todas las prestaciones del sistema.

Inscribirse a PAMI después de jubilarse es un trámite simple y accesible, pensado para garantizar el acceso inmediato a salud, medicamentos y servicios asistenciales. Con la modalidad digital vigente, completar el proceso lleva apenas unos minutos y permite que nuevos jubilados comiencen a utilizar la cobertura sin demoras. Si recién obtuviste tu jubilación —o estás en pleno trámite—, tener lista la documentación y seguir los pasos online te permitirá incorporarte de manera rápida y efectiva al sistema de salud más utilizado por adultos mayores en Argentina.