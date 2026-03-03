PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados); jubilados; pensionados. Foto: Pexels / Grok IA.

PAMI advierte sobre una nueva estafa que implica cobros indebidos en consultas médicas. Esta práctica, calificada como ilegal por el organismo, vulnera los derechos de los jubilados y pensionados.

Conforma el delito de fraude, según PAMI, y perjudica a todo el sistema. Estas prácticas indebidas se justifican a veces con supuestas demoras en los cobros o bajos aranceles, pero ninguna ocasión implica cobrarle al paciente de manera directa.

Jubilados Foto: Foto generada con IA

Cuidado con los falsos cobros: PAMI advierte a los jubilados sobre las consultas y los análisis

Los prestadores de salud reciben la remuneración correspondiente por cada consulta, estudio, práctica o receta. Por eso mismo, los afiliados al PAMI no deben cobrar ningún copago por sus consultas ya que sería un aprovechamiento y práctica ilegal. La cartilla oficial ofrece todos servicios que están incluidos en la cuota mensual de PAMI.

Aclararon además que las órdenes médicas deben emitirse sin costo adicional alguno. Ante un pedido de plus o copago, PAMI recomienda no realizar el pago. Si ya ocurrió, guardá la factura para hacer la denuncia en alguna de las vías oficiales.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Estos son los canales oficiales de atención de PAMI