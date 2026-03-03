Alerta de PAMI: evitá la nueva estafa en consultas médicas que afecta a miles de jubilados
Atención jubilados y pensionados de PAMI; no deben pagar ningún monto extra por servicios de salud ni recetas. Qué hacer si ya lo hicieron.
PAMI advierte sobre una nueva estafa que implica cobros indebidos en consultas médicas. Esta práctica, calificada como ilegal por el organismo, vulnera los derechos de los jubilados y pensionados.
Conforma el delito de fraude, según PAMI, y perjudica a todo el sistema. Estas prácticas indebidas se justifican a veces con supuestas demoras en los cobros o bajos aranceles, pero ninguna ocasión implica cobrarle al paciente de manera directa.
Cuidado con los falsos cobros: PAMI advierte a los jubilados sobre las consultas y los análisis
Los prestadores de salud reciben la remuneración correspondiente por cada consulta, estudio, práctica o receta. Por eso mismo, los afiliados al PAMI no deben cobrar ningún copago por sus consultas ya que sería un aprovechamiento y práctica ilegal. La cartilla oficial ofrece todos servicios que están incluidos en la cuota mensual de PAMI.
Aclararon además que las órdenes médicas deben emitirse sin costo adicional alguno. Ante un pedido de plus o copago, PAMI recomienda no realizar el pago. Si ya ocurrió, guardá la factura para hacer la denuncia en alguna de las vías oficiales.
Estos son los canales oficiales de atención de PAMI
- Línea gratuita 138 – PAMI Escucha y Responde: disponible las 24 horas para consultas y denuncias. Un operador asesora sobre cómo formalizar la queja.
- Sitio web oficial (pami.org.ar): en la sección de gestiones online se pueden ingresar reclamos digitales y adjuntar datos del prestador.
- Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL): denuncia presencial en la oficina de PAMI más cercana al domicilio del afiliado.